Ябълковият оцет може наистина да не помогне за отслабване

Широко рекламирано клинично проучване от 2024 г., което твърди, че ябълковият оцет (ACV) може да помогне на хора с наднормено тегло да отслабнат значително, беше оттеглено, след като независим анализ повдигна сериозни съмнения относно данните, методологията и възпроизводимостта му.

През последните години ябълковият оцет прекрачи кухненския рафт и се превърна в любимец на уелнес маркетинга, особено в Индия, където инфлуенсъри, диетични моди и телевизионни реклами го рекламират като естествен и достъпен начин за отслабване. От препоръки от знаменитости до Instagram роли, рекламиращи сутрешни детокс инжекции, посланието е просто: една супена лъжица ябълков оцет може да стопи мазнините. Сред твърденията на изследванията, които легитимират този разказ, е малко клинично проучване от 2024 г., публикувано в BMJ Nutrition, Prevention & Health , което твърди, че ежедневната консумация на разреден ябълков оцет може значително да намали телесното тегло и ИТМ при хора с наднормено тегло – твърдения, които попаднаха в заглавията по целия свят и бяха цитирани многократно в медии и блогове за здравословен начин на живот.

Но на 24 септември 2025 г. BMJ обяви, че е оттеглило това проучване. Решението е взето след строг преглед от независими статистици, които са установили, че резултатите не могат да бъдат възпроизведени, че има неправдоподобни статистически стойности, нередности в суровите набори от данни, недостатъчно отчитане на методологията и липса на предварителна регистрация за изпитвания. Оттеглянето е остро напомняне, че дори здравни проучвания, които получават популярна подкрепа, могат да крият критични слабости и че потребителите трябва да гледат с повишено внимание на сензационните твърдения за отслабване.

В индийския контекст, където пазарът на хранителни добавки и уелнес продукти привлича запалени потребители, популярността на оттегленото проучване означава, че последиците могат да достигнат далеч отвъд академичните среди, засягайки общественото възприятие, маркетинговите практики и регулаторния контрол.

Нека да разгледаме вече оттегленото проучване, да проучим слабостите, довели до неговото оттегляне, да оценим как това се отразява на доказателствената база относно ябълковия сироп и загубата на тегло и да проучим какво означава това за потребителите в Индия и по света, на които е продаден разказът за „чудото с ябълковия сироп“.

Оттегленото проучване: Ключови твърдения и какво се обърка

Оттегленото проучване, автор на което е Рони Абу-Халил и колеги, е проведено върху 120 участници на възраст от 12 до 25 години, класифицирани като с наднормено тегло или затлъстяване. Участниците са били рандомизирани в групи, получаващи различни дози ябълков оцет (ACV), разреден във вода, а изследователите твърдят, че са загубили тегло от 6-8 кг за 12 седмици, заедно с намаляване на ИТМ (2,7 до 3,0 точки) и подобрения в метаболитните параметри. Мащабът на загубата на тегло е бил изключителен: някои критици посочват, че ако резултатите са валидни, ябълковият оцет би могъл да се конкурира със съвременните фармакологични средства като GLP-1 агонисти, твърдение, считано за биологично неправдоподобно.

Скоро след публикуването бяха изразени опасения. Критиците посочиха, че изпитването няма проспективна регистрация, което нарушава общите норми за клинични изпитвания и редакционната политика. Появиха се и въпроси относно начина, по който са проведени статистическите анализи, и относно неправдоподобната еднородност на характеристиките на участниците (напр. изключително сходни разпределения на възрастта и ИТМ между групите), което изглеждаше малко вероятно в реална рандомизирана извадка.

В отговор екипът за интегритет на съдържанието на BMJ ангажира независими статистици, за да се опитат да възпроизведат данните и да проверят автентичността им. Техните открития бяха критични: те не можаха да възпроизведат публикуваните резултати, откриха множество аналитични грешки, отбелязаха нередности в наборите от данни и прецениха, че данните от участниците изискват по-нататъшна външна проверка. Въпреки че авторите твърдяха, че грешките са „честни“ и приеха решението за оттегляне, те публикуваха и „изчерпателно обяснение“, защитавайки своята методология и аргументирайки се за биологичната правдоподобност на метаболитните ефекти на ябълковия оцет.

Известието за оттегляне предупреждава:

„Въпреки че е изкушаващо да се предупредят читателите за привидно просто и очевидно полезно средство за отслабване, в момента резултатите от проучването са ненадеждни и журналистите и други лица не трябва да се позовават или използват резултатите от това проучване в бъдещи репортажи.“

Какво означава оттеглянето за доказателства за отслабване с ябълков оцет

Въпреки че оттегленото проучване беше широко разпространено доказателство, често цитирано в медиите и уелнес съдържание, то в никакъв случай не беше единственото проучване. Набор от изследвания, предимно малки, краткосрочни проучвания, са изследвали ефектите на ябълковия оцет върху теглото, ИТМ, обиколката на талията, гликемичния контрол, липидните параметри и апетита.

Мета-анализ от 2025 г., публикуван в Nutrients, обединява 10 рандомизирани контролирани проучвания и съобщава за умерено, но статистически значимо намаление на телесното тегло, ИТМ и обиколката на талията, особено при доза от 30 mL/ден в продължение на 12 седмици. Същият анализ обаче отбелязва висока хетерогенност, променливо качество на изследването и зависимост от кратки продължителности, а в анализите на чувствителността, изключващи проучвания с висока степен на пристрастност, ползата за обиколката на талията губи значение.

Други проучвания показват, че ябълковият оцет може да помогне за гликемичен контрол при диабет : мета-анализ на седем проучвания показва намаление на кръвната захар на гладно и HbA1c, въпреки че ефектите върху инсулиновата резистентност (HOMA-IR) са противоречиви. Но метаболитните ефекти не водят непременно до значителна или трайна загуба на тегло, особено при свободно живеещи хора за по-дълги периоди.

В обобщение: макар ябълковият оцет да предлага скромни допълнителни ползи, оттеглянето премахва едно от най-поразителните му твърдения и потвърждава, че ефектите от загубата на тегло, ако има такива, вероятно са малки, зависят от контекста и далеч не са доказани.