Как да си направите супер здравословен оцет от плодове само с 3 съставки

Приготвянето на собствен суров плодов оцет е изкуство и наука, които са полезни, забавни и ще ви спестят много пари и ще подобрят здравето ви заради пробиотиците, които суровите, ферментирали оцети осигуряват.

Базова химия при приготвянето на суров плодов оцет

За да се осъществи ферментация, ще са ви необходими дрожди. Не е необходимо обаче да добавяте мая към домашния си оцет, особено ако използвате сурови органични продукти. Това е така, защото тези продукти вече имат покритие от дрожди.

Още: Евтина, бърза и невероятно вкусна разядка с патладжани

Забелязвали ли сте някога онзи белезникав филм върху повечето необработени и биологични плодове? Това са диви дрожди!

Дрождите взаимодействат със захарите, както добавените, така и естествено съдържащите се в плодовете, за да създадат алкохол. След това в играта се включват бактерии! Бактериите взаимодействат с алкохола, за да създадат оцетна киселина. Така се създава оцетът.

Киселият вкус и мирис идват от оцетната киселина и именно тя прави оцета... оцет!

Ползи за здравето от суровия плодов оцет

Още: Ще забравите за туршиите – тези тиквички са изкушение в буркан

Ябълковият оцет има дълга история в областта на здравословните свойства, но има и други сурови плодови оцети! Още Хипократ в Древна Гърция е използвал и препоръчвал оцет за здраве.

Ето някои от ползите за здравето (на ябълковия оцет), но имайте предвид, че много от тях са непотвърдени и не се основават на клинични изследвания:

Може да помогне за регулиране на кръвната захар

Може да помогне при здравословно отслабване и при наднормено тегло - и дори може да помогне за намаляване на коремните мазнини

Може да подпомогне храносмилателните процеси

Може да помогне за здравето на червата

Убива много форми на вредни бактерии

Някои смятат, че помага за здравето на сърцето и понижаването на холестерола

Има хора, които дори изтъкват, че суровият оцет може да предотврати ракови заболявания

Как да си направим домашен оцет от плодове

Още: Невероятна грузинска туршия – вкусът на зеленчуците ще ви радва до пролетта

Какво ви е необходимо, за да си направите домашен оцет от сурови плодове

Някаква бутилка.

Органична тръстикова захар. Ако предпочитате, можете да използвате и мед.

Малко суров плодов оцет за стартиране на процеса на ферментация. Това не е абсолютно необходимо. Ако не разполагате с такъв, можете да използвате суров ябълков оцет. Или - просто минете без него.

Кърпа за сирене или хартиена кърпа и ластик.

1) Измийте и отстранете костилките и дръжките (ако искате)

Оцетът е едно от онези неща, които можете да направите и за които не е необходимо да се притеснявате много. Всъщност, ако просто намачкате плодовете, може да се разминете с това да не отстранявате костилките и дръжките им.

Още: Бабите ги правят така: 4 златни рецепти за хрупкави мариновани краставици

2) Сложете плодовете/изрезките/костилките в буркана

Напълнете буркана с около 1/3 до 1/2 от плодовете и остатъците.

3) Добавете захарта

Добавете 1/3 до 1/2 чаша захар на буркан и го залейте с вода. Разбъркайте, докато захарта се разтвори.

Още: Оцет или олио? Ето какво наистина е най-подходящо за вкусен маринован чесън

4) Покрийте

Покрийте с кърпа или тензух и ластик. Искате въздухът да циркулира, докато оцетът ферментира. Това е аеробен (изискващ кислород) тип ферментация.

5) Разбърквайте ежедневно, първата седмица

През първите една-две седмици ще трябва да разбърквате ферментиращия оцет всеки ден или поне всеки втори ден. Може да се окаже, че плодовете ви изплуват нагоре, и това е напълно нормално. Но не искате да се образува плесен, а разбъркването помага да се предотврати това.

Още: Превърни чесъна в деликатес: Топ 5 начина за бързо мариноване у дома

Освен това може да забележите, че започва да се образува „шапка“ с плодовете отгоре. Това е нещо като SCOBY при ферментацията на комбуча (но не е същото като SCOBY).

Трябва да я разкъсате през първите една-две седмици, за да сте сигурни, че ферментацията ще има възможност да остане кислородна и естествените дрожди върху плодовете да работят.

6) Втора и трета седмица

През втората до третата седмица просто разбърквайте от време на време, както си спомняте. Ако забравите, това не е страшно, но разбъркването също не вреди.

Още: Как да изсушите смокини у дома – лесно, естествено и без излишна техника

7) Прецеждане

След втората или третата седмица прецедете течността в чист буркан без плодовете. Покрийте с пластмасов капак (металните капаци ще корозират заради киселините) и продължете процеса на създаване на оцет. Това трябва да отнеме от един месец до може би дори четири месеца в зависимост от сладостта на плодовете и условията във вашия дом.

В този момент ще искате да приберете оцета, защото той вече не се нуждае от кислород, за да върши работата си. Може да забележите, че отгоре се образува „капачка“ или „майка“. Не се притеснявайте! Просто я оставете на мира.

8) Тест на вкуса

Ако забележите, че след бутилирането на оцета в бутилка с тясно гърло върху него се образува друга „майка“ или капачка, просто разклатете леко, за да я разбиете.