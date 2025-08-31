Содата бикарбонат (натриев бикарбонат) е основен кухненски продукт и естествено срещащо се минерално съединение, което може да почисти миризливи или запушени канали благодарение на дезинфекциращите си свойства. В допълнение към борбата с бактериите и гъбичките, причиняващи миризма, содата бикарбонат може да разтвори минерални отлагания и органични материали като мазнини, коса, храна и други. Използвайте сода бикарбонат винаги, когато каналът започне да се забавя или да се запушва. Редовното почистване със сода бикарбонат на всеки един до три месеца може да предотврати образуването на запушвания. Комбинирането на сода бикарбонат с други съставки, като оцет, може да направи почистването още по-ефективно.

Ето как да използвате сода бикарбонат като препарат за почистване на канали, вместо да използвате агресивни химически препарати или да разглобявате сифона за канали.

Как да отпушите канал с сода бикарбонат и оцет

Загрейте вряща вода

Загрейте вряща вода в чайник на котлона или в голяма мерителна чаша за изливане в микровълновата фурна.

Изсипете вряща вода и препарат за миене на съдове в канала

Напръскайте малко препарат за миене на съдове против мазнини в канала и внимателно излейте врящата вода в канала. Препаратът за миене на съдове ще помогне за разтваряне на мазни запушвания.

Изсипете сода бикарбонат в канала

Изсипете една чаша сода бикарбонат в канала. Можете да използвате мерителна чаша за това или фуния, ако имате по-малък канал, който затруднява директното изливане в отвора на канала.

Следвайте с оцет

Изсипете една чаша дестилиран бял оцет в канала. Не се изненадвайте от звуковата реакция, която ще се получи. Содата бикарбонат е алкално вещество, а оцетът е мека оцетна киселина. Когато двете се смесят, те реагират донякъде драматично, за да се неутрализират взаимно; шумящото действие, което чувате, е реакцията, която често ще отстрани запушванията в канала ви.

Изплакнете с още гореща вода

След като шуменето утихне, изчакайте пет минути. Използвайте това време, за да загреете две чаши вода до кипене. Промийте канала с тази допълнителна вряща вода.

Ако каналът вече тече, пуснете гореща вода от чешмата, за да изплакнете всички отпадъци в него. Ако не се оттича, повторете предишните стъпки. Ако не сте почиствали канала си наскоро, може да се наложи да повторите промиването със сода бикарбонат поне два пъти.

Ако запушването на канала не се отстрани след два или повече опита, използвайте метода със сода бикарбонат и сол, описан по-долу.