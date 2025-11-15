Как да премахнете най-упоритите петна от котлен камък в тоалетната

Може би сте чували, че можете лесно да премахнете упорит варовик от кранове с помощта на революционни съставки , някои от които може би вече имате в шкафовете си, като оцет или сода бикарбонат. Но тоалетните чинии могат да бъдат малко по-трудни за справяне с петна и натрупвания от застояла вода.

Натрупването на варовик в тоалетните също може да се калцира и да образува неприятно кафеникаво петно. За щастие, все още можете да използвате някои от същите тези съставки (и няколко други), за да премахнете упорити петна от варовик от тоалетната. Може просто да се наложи да коригирате процеса с малко повече време и усилия, но много от тези съставки ще свършат по-голямата част от работата вместо вас.

Преди да излезете и да купите химикали или скъпи препарати за премахване на котлен камък, си струва да опитате няколко по-достъпни продукта, които можете да намерите вкъщи. Котловият камък може да бъде омекотен и разбит с леки киселини като оцет или лимонена киселина. Абразиви като сода бикарбонат или дори търкане с пемза също могат да се окажат ефективни.

В зависимост от тежестта на натрупването, може да се наложи да оставите съставките в тоалетната чиния за няколко часа или дори за една нощ. Можете също да комбинирате някои от тези съставки, като оцет и лимонов сок или лимонена киселина, за по-упорити задачи. След като тоалетната чиния е почистена от котлен камък, можете да вземете мерки за предотвратяване на натрупването на котлен камък, преди да се превърне в проблем .

Накисването в оцет разтваря варовика

Оцетът е една от най-добрите домакински съставки, които можете да използвате за почистване на определени вещества, особено варовик. Киселинността на оцета действа за разтваряне и разхлабване на натрупванията на варовик и премахване на петна. Може би е добре да помислите два пъти за почистване със смес от сода бикарбонат и оцет , защото содата бикарбонат неутрализира киселинната сила на оцета. Вместо това, смесете оцет със сол, за да му придадете абразивни свойства, ако желаете. Оставете оцета да кисне в тоалетната ви за 3 до 4 часа или за една нощ, преди да изтъркате калцирания варовик.

Содата за хляб премахва упорити петна

Въпреки че може да не е толкова добра в комбинация с оцет, содата бикарбонат самостоятелно може да бъде ефективна за премахване на петна от варовик от порцелан. Содата бикарбонат е абразивен, алкален продукт, добре познат за премахване на петна от различни повърхности, включително порцелан. Содата бикарбонат е най-подходяща за премахване на петното, останало от варовик, а не за самото натрупване. Ако други методи оставят обезцветяване, накиснете петната с разтвор от сода бикарбонат, оставяйки содата бикарбонат да действа до 30 минути, преди да изтъркате.