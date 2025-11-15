Любопитно:

Русия обвини Украйна за удара по посолството на Азербайджан, украинците свалиха две ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

15 ноември 2025, 13:07 часа 222 прочитания 0 коментара
Русия обвини Украйна за удара по посолството на Азербайджан, украинците свалиха две ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

Руските държавни медии като ТАСС, "РИА Новости", НТВ, а също и Z-каналът „Война с фейкове“, прехвърлиха на Украйна вината за удара по посолството на Азербайджан в Киев на 14 ноември. Дипломатическият комплекс беше поразен в резултат на среднощната комбинирана атака на руските сили срещу украинска територия на 13 срещу 14 ноември, при която столицата претърпя най-големи поражения, включително 6 жертви и поне 35 ранени.

Баку обвини Москва и посочи ракета "Искандер" като оръжието на атаката

След ударите имаше значителни щети, но не и жертви. Михаил Евдокимов, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Азербайджан, беше спешно привикан в Министерството на външните работи в Баку. По време на срещата служителите са изразили силен протест и са връчили дипломатическа нота относно ракетния удар. Според външното ведомство в Баку ударите на руска ракета тип „Искандер“ са довели до пълното разрушаване на част от оградата и са причинили сериозни структурни щети на административната сграда, консулските помещения, служебните автомобили и други части от дипломатическия комплекс.

Още: Русия порази посолството на Азербайджан в Киев, Баку видя умишлени действия (ВИДЕО)

Това не е първи подобен случай и именно заради това Азербайджан заговори дори за умишлено прицелване на руските сили.

Руската пропаганда с оправдания

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сега руските медии и военни блогъри твърдят, че ударите може би не са били нанесени от руска ракета. Според тях украинска ракета Patriot, изстреляна от система за противовъздушна отбрана, е ударила комплекса на посолството. Като доказателство те цитират снимки на повреди по огради, автомобили и сгради и приписват следите по стените на шрапнели от противовъздушната отбрана.

Руската пропаганда също така твърди, че ако е била използвана ракета „Искандер“, разрушенията щели да бъдат по-големи и че на мястото не би могло да има остатъци от ракета.

Още: Броят на жертвите в Киев расте, Украйна порази руска военна част с ПВО системи в Новоросийск (ВИДЕО)

"Режимът в Киев се опитва да се възползва максимално от ситуацията, за да вбие клин между Русия и Азербайджан. Володимир Зеленски веднага се обади на азербайджанския президент Илхам Алиев и му разказа измислената версия на Киев за събитията, в опит да провокира Баку да отвърне на удара срещу Русия“, тръби каналът „Война с фейкове".

Посолството на Баку се намира в близост до метростанция „Лукяновска“ и военния завод „Артем“, който редовно е цел на руски обстрел, посочва руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Русия пак атакува Украйна с множество дронове и ракети

В нощта на 14 срещу 15 ноември, т.е. днес, руските въоръжени сили атакуваха Украйна с три аеробалистични ракети "Кинжал", както и 135 безпилотни летателни апарата. Две от ракетите "Кинжал" и 91 дрона са били свалени или обезвредени от украинската ПВО, гласи статистиката на украинските ВВС.

Още: Въздушната мощ на Русия расте, Северна Корея намалява доставките на снаряди за армията на Путин: Данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Удари от една ракета и 41 атакуващи безпилотни летателни апарата са регистрирани на 13 места. Падане на отломки е установено на четири места.

Един човек е загинал при руска атака в региона на Днепропетровск. Нападението е било с дронове, артилерия и ракетни установки за многократно изстрелване. В Днепропетровск са избухнали няколко пожара, които са нанесли щети на частни предприятия и автомобил.

Районът на Никопол беше ударен от дронове и артилерия. В резултат на това загина 65-годишен мъж, избухна пожар в изоставена сграда и автомобил, а частен бизнес, пететажна сграда, частни домове и газопровод бяха повредени. В район Синелниковски бяха нанесени щети по общините Роздор и Покровск. 52-годишен мъж е бил ранен, а общински център и частни домове са се възпламенили, гласи информацията на местните власти.

Припомнете си какво се случи в Русия тази нощ: Украински дронове атакуваха Рязан, явно пак гори местната петролна рафинерия (ВИДЕО).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Азербайджан Русия Киев ракета Кинжал война Украйна атака с дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес