Русия обвини Украйна за удара по посолството на Азербайджан, украинците свалиха две ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

Руските държавни медии като ТАСС, "РИА Новости", НТВ, а също и Z-каналът „Война с фейкове“, прехвърлиха на Украйна вината за удара по посолството на Азербайджан в Киев на 14 ноември. Дипломатическият комплекс беше поразен в резултат на среднощната комбинирана атака на руските сили срещу украинска територия на 13 срещу 14 ноември, при която столицата претърпя най-големи поражения, включително 6 жертви и поне 35 ранени.

Баку обвини Москва и посочи ракета "Искандер" като оръжието на атаката

След ударите имаше значителни щети, но не и жертви. Михаил Евдокимов, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Азербайджан, беше спешно привикан в Министерството на външните работи в Баку. По време на срещата служителите са изразили силен протест и са връчили дипломатическа нота относно ракетния удар. Според външното ведомство в Баку ударите на руска ракета тип „Искандер“ са довели до пълното разрушаване на част от оградата и са причинили сериозни структурни щети на административната сграда, консулските помещения, служебните автомобили и други части от дипломатическия комплекс.

Още: Русия порази посолството на Азербайджан в Киев, Баку видя умишлени действия (ВИДЕО)

Това не е първи подобен случай и именно заради това Азербайджан заговори дори за умишлено прицелване на руските сили.

🇦🇿 Russians strike Azerbaijan’s embassy in Kyiv — Aliyev outraged



The president of Azerbaijan told Zelensky directly that this is not the first time Russian forces have targeted both the embassy and other Azerbaijani sites in Ukraine.



The overnight strike hit the embassy… pic.twitter.com/gmAMkZDFBQ — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025

Руската пропаганда с оправдания

Сега руските медии и военни блогъри твърдят, че ударите може би не са били нанесени от руска ракета. Според тях украинска ракета Patriot, изстреляна от система за противовъздушна отбрана, е ударила комплекса на посолството. Като доказателство те цитират снимки на повреди по огради, автомобили и сгради и приписват следите по стените на шрапнели от противовъздушната отбрана.

Руската пропаганда също така твърди, че ако е била използвана ракета „Искандер“, разрушенията щели да бъдат по-големи и че на мястото не би могло да има остатъци от ракета.

Още: Броят на жертвите в Киев расте, Украйна порази руска военна част с ПВО системи в Новоросийск (ВИДЕО)

"Режимът в Киев се опитва да се възползва максимално от ситуацията, за да вбие клин между Русия и Азербайджан. Володимир Зеленски веднага се обади на азербайджанския президент Илхам Алиев и му разказа измислената версия на Киев за събитията, в опит да провокира Баку да отвърне на удара срещу Русия“, тръби каналът „Война с фейкове".

Посолството на Баку се намира в близост до метростанция „Лукяновска“ и военния завод „Артем“, който редовно е цел на руски обстрел, посочва руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Русия пак атакува Украйна с множество дронове и ракети

В нощта на 14 срещу 15 ноември, т.е. днес, руските въоръжени сили атакуваха Украйна с три аеробалистични ракети "Кинжал", както и 135 безпилотни летателни апарата. Две от ракетите "Кинжал" и 91 дрона са били свалени или обезвредени от украинската ПВО, гласи статистиката на украинските ВВС.

Още: Въздушната мощ на Русия расте, Северна Корея намалява доставките на снаряди за армията на Путин: Данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Удари от една ракета и 41 атакуващи безпилотни летателни апарата са регистрирани на 13 места. Падане на отломки е установено на четири места.

Един човек е загинал при руска атака в региона на Днепропетровск. Нападението е било с дронове, артилерия и ракетни установки за многократно изстрелване. В Днепропетровск са избухнали няколко пожара, които са нанесли щети на частни предприятия и автомобил.

Районът на Никопол беше ударен от дронове и артилерия. В резултат на това загина 65-годишен мъж, избухна пожар в изоставена сграда и автомобил, а частен бизнес, пететажна сграда, частни домове и газопровод бяха повредени. В район Синелниковски бяха нанесени щети по общините Роздор и Покровск. 52-годишен мъж е бил ранен, а общински център и частни домове са се възпламенили, гласи информацията на местните власти.

Припомнете си какво се случи в Русия тази нощ: Украински дронове атакуваха Рязан, явно пак гори местната петролна рафинерия (ВИДЕО).