Преди мача с Бълария: Турският вундеркинд се забавлява с детето на президента на федерацията (ВИДЕО)

Турският вундеркинд Арда Гюлер попадна в полезрението на медиите в южната ни съседка със забавен клип преди двубоя на "лунните звезди" и България от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. 20-годишният полузащитник на Реал Мадрид се върна към неотдавното си детство, като си поигра на терена с дъщерята на президента на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджъосманоолу - Еля.

Без напрежение в състава на Турция

Турците излязоха да разгледат тревната настилка на стадиона в Бурса. С тях беше и родената през 2015 година Еля. Тя понече да дриблира с топката, при което Гюлер я спре. Бившият ас на Фенербахче не се посвени да финтира момичето. Дори ѝ "мушна" две мрежички, след което подаде топката по посока на съотборниците си - Оркун Кьокчу, Кенан Йълдъз и Каан Айхан.

Видеото набра популярност в социалните мрежи и показа, че явно липсва напрежение в редиците на Турция. Очаква се селекционерът Винченцо Монтела да заложи на най-доброто, с което разполага. Според информацията на „Фанатик“ италианецът иска неговият отбор да запише изразителна победа. В тренировките преди мача турците са отработвали различни комбинации в наказателното поле и са акцентирали върху статичните положения, очаквайки, че ще имат много такива срещу България.

Наставникът на "лъвовете" Александър Димитров пък готви изненада под рамките на вратата. Скандалът със Светослав Вуцов ще доведе до дебют на вратар за "трикольорите" (подробности четете в линка).