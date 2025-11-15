Скандалът с Вуцов дава шанс за дебют: Разкриха кой ще пази за България срещу Турция

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров ще даде щанс за дебют на вратаря Димитър Евтимов, който играе в Ботев Враца под наем от ЦСКА. Информацията съобщават колегите от "24 часа". Треньорът предпочита 32-годишния страж пред колегата му Димитър Митов. Дотук се стигна, след като Светослав Вуцов не получи повиквателна за състава на "лъвовете". Футболистът на Левски е в конфликт с щаба на "трикольорите".

Димитър Евтимов ще дебютира за България

Евтимов се намира в добра форма, като направи няколко силни мача за "зелените лъвове" в Първа лига. Врачани заемат място в топ 8 в родния елит, за което немалка заслуга има самият Димитър Евтимов. Той може да се похвали със 7 сухи мрежи от начало на сезона. Показател, по който дели първото място с Вуцов.

Според "24 часа" причините стражът на Абърдийн Митов да бъде оставен на резервната скамейка са слабата форма на шотландския тим и шесте допуснати попадения срещу Турция при миналия сблъсък между двата отбора преди месец на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Иначе се очаква треньорът на България Александър Димитров да направи отново много промени в състава. Част от тях ще бъдат принудителни, тъй като Петко Христов, който бе титуляр срещу Турция (1:6) и Испания (0:4), отпадна заради травма. Той ще бъде заместен или от повикания на пожар Стефан Велков, или от Кристиян Димитров от Левски. Ради Кирилов също не е на разположение заради контузия. От сметките отпаднаха още Станислав Иванов и Антон Недялков.

ОЩЕ: Турският селекционер обясни защо е помолил за извинение след разгрома в София и разкри: Няма да бързаме срещу България