САЩ освободиха временно сръбската НИС от санкциите, а това касае и България

Сръбската петролна компания НИС, която е под санкции от САЩ като собственост на руския енергиен гигант „Газпром“, е била освободена от наказателните мерки за срок от три месеца. Новината съобщи на 15 ноември Reuters, като се позовава на сръбски правителствен служител, предава БТА. Вашингтон наложи санкциите през януари, но прилагането им беше отлагано няколко пъти и те влязоха в сила чак на 8 октомври.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.

Чия собственост е НИС?

Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 на сто.

С какви аргументи Сърбия иска дерогация?

По-рано тази седмица сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руските собственици на НИС са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ (OFAC) за удължаване на лиценза за работа на компанията. Аргументът е бил, че се водят преговори за предаване на контрола върху НИС на трета страна.

България също има връзка

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е спряла продажбата на дъщерни дружества на сръбската компания НИС в Румъния, България и Босна и Херцеговина. Заради санкциите на САЩ срещу НИС компанията опитва да продаде всичките си активи в съседните на Сърбия държави. Само че според информационна агенция "Данас" точно наказателните мерки са блокирали разговорите за продажба.

Новината от края на октомври бе доста изненадваща предвид факта, че в началото на миналия месец в България Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши продажбата на бензиностанциите на "Газпром" - те оперират под марката на "Нис Петрол". Сделките се изразяват в придобиване на едноличен контрол от фирма "Уни Енерджи“ върху "Нис Петрол“. "Уни Енерджи" търгува с автомобилни горива на дребно в България и притежава общо 11 бензиностанции под марката "Авиа".

