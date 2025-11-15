Войната в Украйна:

България няма победа от една година: кои отбори не успяхме да бием?

15 ноември 2025, 11:50 часа 413 прочитания 0 коментара

Днес, на 15 ноември 2025 г. българският национален отбор по футбол има годишнина. Записахме една календарна година без победа. Последният ни триумф в официален мач беше на същата дата през 2024 г. срещу Люксембург в среща от Лига на нациите. Тогава бяхме гости и победихме с минималното 1:0. За тази една година изиграхме 9 мача, сменихме един треньор, но така и не успяхме да запишем победа.

Имахме шанс за промоция, но опропастихме и него

Победата срещу Люксембург и последвалото равенство 1:1 срещу Беларус все пак ни осигуриха участие на плейофен мач за промоция в по-горна лига. Там ни чакаше отборът на Ирландия. Два мача – в София и в Дъблин – две загуби с по 1:2 и сигурни мачове в Лига C и тази година. Последваха две приятелски срещи, в които също нямахме победа – равенство 2:2 с Кипър и позорна загуба с 0:4 от Гърция.

Още: Кирил Десподов изравнява легенда на ЦСКА

Национален отбор по футбол

Илиан Илиев си тръгна, но не и лошите резултати

Но истинският позор тепърва предстоеше. Сиви облаци бяха надвиснали над главата на тогавашния селекционер Илиан Илиев. След първите два мача на България от квалификациите за Мондиал 2026, и двата загубени с по 0:3 от Испания и Грузия, Илиев не си подаде оставката – той директно си тръгна от националния отбор. На негово място застана Александър Димитров, който до преди това водеше младежкия национален отбор до 21 години.

Още: "На никой не му е приятно да губи толкова много. Трябват ни 2-3 резултата да ни стане навик да не губим"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Илиан Илиев

За Димитров Ще бъде по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс

Но и под негово ръководство нищо не се промени. Нови две загуби – срещу Турция у дома с 1:6 и срещу Испания като гост с 0:4. И така стигаме до днес – 15 ноември 2025 г. Точно една година след последната победа на националите по футбол. Играем с Турция като гост от 19:00 ч. и изобщо не изглежда вероятно да спрем негативната серия. Но както вече си казахме: за Димитров ще бъде по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс.

Още: Турският селекционер обясни защо е помолил за извинение след разгрома в София и разкри: Няма да бързаме срещу България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Илиан Илиев Александър Димитров Турция отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес