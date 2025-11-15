България няма победа от една година: кои отбори не успяхме да бием?

Днес, на 15 ноември 2025 г. българският национален отбор по футбол има годишнина. Записахме една календарна година без победа. Последният ни триумф в официален мач беше на същата дата през 2024 г. срещу Люксембург в среща от Лига на нациите. Тогава бяхме гости и победихме с минималното 1:0. За тази една година изиграхме 9 мача, сменихме един треньор, но така и не успяхме да запишем победа.

Имахме шанс за промоция, но опропастихме и него

Победата срещу Люксембург и последвалото равенство 1:1 срещу Беларус все пак ни осигуриха участие на плейофен мач за промоция в по-горна лига. Там ни чакаше отборът на Ирландия. Два мача – в София и в Дъблин – две загуби с по 1:2 и сигурни мачове в Лига C и тази година. Последваха две приятелски срещи, в които също нямахме победа – равенство 2:2 с Кипър и позорна загуба с 0:4 от Гърция.

Илиан Илиев си тръгна, но не и лошите резултати

Но истинският позор тепърва предстоеше. Сиви облаци бяха надвиснали над главата на тогавашния селекционер Илиан Илиев. След първите два мача на България от квалификациите за Мондиал 2026, и двата загубени с по 0:3 от Испания и Грузия, Илиев не си подаде оставката – той директно си тръгна от националния отбор. На негово място застана Александър Димитров, който до преди това водеше младежкия национален отбор до 21 години.

За Димитров Ще бъде по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс

Но и под негово ръководство нищо не се промени. Нови две загуби – срещу Турция у дома с 1:6 и срещу Испания като гост с 0:4. И така стигаме до днес – 15 ноември 2025 г. Точно една година след последната победа на националите по футбол. Играем с Турция като гост от 19:00 ч. и изобщо не изглежда вероятно да спрем негативната серия. Но както вече си казахме: за Димитров ще бъде по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс.

