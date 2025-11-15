Любопитно:

Ние го назначихме, но ще са ни виновни опозицията, хан Аспарух, четирите сезона

15 ноември 2025, 11:52 часа 494 прочитания 0 коментара
"Хората, които го назначават, да казват – ние го назначихме, но ще са ни виновни опозицията, хан Аспарух, четирите сезона – това е абсолютно несериозно. Който вярва на такива неща, наистина е страшно наивен". Така депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров коментира пред "Нова телевизия" на 15 ноември назначаването на ръководителя на НАП Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" у нас, който може да се разпорежда с активите на компанията в период на получена дерогация от санкциите на САЩ.

"Бумеранг" към ПП-ДБ

Попитан не се ли връща бумерангът обратно към ПП-ДБ, след като през 2021 г. Спецов беше поставен на поста шеф на НАП от бившия финансов министър Асен Василев, Димитров отвърна: "Това вече е много нахална теза от страна на управляващите. Кой го назначава в момента за особен управител? Този, който го назначава, носи 100-процентова отговорност. Трябваше да има конкурс за толкова отговорна задача".

"На мен ми се искаше да бъде потърсена фигура, която управлява и се е занимавала с големи петролни компании. Може да се окаже, че въпросите, които ще трябва да разрешава, са свързани с доставки на петрол, други видове петрол, начини за доставки. Не знам г-н Спецов да е имал дори някакво отношение към това, когато и да е било през живота си. От самото начало казваме от ДБ, че можеше да се поиска съдействието на Европейската комисия", коментира още той.

