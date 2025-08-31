Как да си направим таблетки за миене на съдомиялна машина

Какво ще ви е необходимо

Дори и да предпочитате търговски марки, е полезно да знаете как да си направите домашен препарат за съдомиялна машина, като спешна алтернатива, ако откриете, че контейнерът ви за препарат е празен. Необходими са само няколко основни съставки от килера ви, за да направите прахообразен или таблетиран препарат. Ето прости инструкции за приготвяне на домашен препарат за съдомиялна машина.

Мерителни чаши и лъжици

Херметически затворен контейнер

Силиконова форма или форма за лед

Купа за смесване

Дървена лъжица

Материали

1 чаша сода за пране

1 чаша боракс

1 чаша лимонена киселина на прах за хранителни цели

1 чаша кошерна сол

1 чаша лимонов сок

Как да си направите домашен препарат за съдомиялна машина

Смесете съставките

Добавете 1 чаша сода за пране , 1 чаша боракс , 1/2 чаша лимонена киселина на прах и 1/2 чаша кошерна сол в купа. Разбъркайте добре с дървена лъжица.

Съхранявайте сместа в херметически затворен контейнер, обозначен с указания за количествоо, което да използвате за всяко зареждане с чинии. Сместа би трябвало да издържи няколко месеца, ако се съхранява правилно.

Как да си направим таблетки за миене на съдомиялна машина

Добавете 1 чаша сода за пране, 1 чаша боракс, 1/2 чаша кошерна сол и 3/4 чаша лимонов сок в купа за смесване.

Разбъркайте добре с дървена лъжица. След това поставете 1 супена лъжица от сместа в малки силиконови формички или формички за лед.

Оставете формованите таблетки да изсъхнат за 24 часа или докато се втвърдят.

Извадете таблетките от формите и ги прехвърлете в етикетиран херметически затворен контейнер.

Как да използвате домашен препарат за съдомиялна машина

Домашен препарат за съдомиялна машина може да се използва всеки път, когато пускате цикъл на измиване на съдомиялна машина. Ето как да го използвате под формата на прах и таблетки.

Прахообразен препарат за съдомиялна машина

Използвайте 1 до 2 супени лъжици прахообразен препарат за всяко зареждане с мръсни чинии. Поставете праха в отделението за съдомиялна машина, преди да започнете цикъла, за да предотвратите образуването на бучки, които може да не се разтворят добре.

Ако сместа се е втвърдила леко, разбъркването ѝ с дървена лъжица може да я омекоти. Ако обаче се е образувала на бучки, изхвърлете сместа. Имайте предвид, че бучките няма да се разтворят правилно в съдомиялната машина.

Таблетки за миене на съдомиялни машини

Поставете една таблетка домашен препарат в отделението за препарат за съдомиялна машина непосредствено преди да пуснете цикъл на пране.

Съвети за приготвяне на препарат за съдомиялна машина

Не приготвяйте повече от 3 чаши домашен препарат за съдомиялна машина, защото той не съдържа съставките против слепване на търговските марки и може да не се запази толкова дълготрайно.

Ако е необходимо, заменете лимоновата киселина на прах с лимонен сок, когато приготвяте таблетки.

Изберете малки силиконови формички или форма за кубчета лед, за да оформите таблетки за съдомиялна машина.

Изберете форма, която може да побере около 1 супена лъжица и направете таблетка, която ще се побере в диспенсъра за препарат за съдомиялна машина във вашия уред.