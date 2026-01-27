Как правилно да перете кърпите си, за да ги поддържате чисти и пухкави

Искате ли кърпите ви да останат меки, абсорбиращи и като нови? Експертите по пране обясняват как да ги перете правилно.

Нищо не може да се сравни с чувството да се увиете в мека, луксозна кърпа. И макар че може да изглежда просто, знанието как да перете кърпи правилно е наистина подарък, който продължава да дава – добавянето на правилно пране на кърпи към графика ви за почистване не само ги поддържа чисти и без миризма, но и ще удължи живота им.

Дори и да сте добре запознати с правилното пране , поддържането на кърпите пухкави и меки след всяко пране изисква ново ниво на майсторство. За да предотвратим това най-добрите ни кърпи да станат дрипави, отпуснати или надраскани, разговаряхме с четирима експерти по грижа и почистване на тъкани, включително двама, специализирани в грижа за пране, и двама специалисти по патология и микробиология (защото кърпите могат да бъдат развъдник на бактерии). Те обясняват как да перете кърпите по правилния начин – и колко често трябва да го правите. Прочетете, за да научите всичко, което трябва да знаете за това как да почиствате кърпи за баня и да ги запазите меки за дълго време.

Колко често трябва да перете кърпите си?

Трябва да перете кърпите си на всеки два до три дни, според Филип Тиерно, доктор по медицина, клиничен професор по патология и микробиология в Медицинския факултет „Гросман“ към Нюйоркския университет, и Чък Герба, доктор по медицина, професор по микробиология в Университета на Аризона. Ако изчакате по-дълго, бактериите могат да започнат да се натрупват върху кърпата ви, оставяйки я мръсна и евентуално дори миризлива. (Тази миризма на мухъл е издайнически знак, че нещата са се объркали.)

Ако имате чувствителна кожа или сте склонни към акне, може би е добре да перете кърпата си всеки път, когато я използвате, казва Тиерно, вместо да чакате ден-два между измиванията. Докато търкате кожата си с мръсна кърпа, бактериите от използваната кърпа могат да се разпространят по кожата ви, причинявайки натрупване и образуване на пъпки - особено ако вече е възпалена.

Едно предупреждение относно графика за пране е, ако имате отопляема поставка за кърпи. Тъй като отопляемите поставки за кърпи ускоряват времето за съхнене, можете да се справите с прането им след четири употреби. Но това все още е „прекалено“, казва Тиерно.

Защо е важно да перете кърпата си редовно

Освен че оставят кърпите ви да миришат свежи и чисти, експертите казват, че редовното им пране е важно и по редица други причини.

Това минимизира растежа и натрупването на бактерии. Използвате кърпата си само след като се изтъркате под душа, така че не може да е чак толкова мръсна, нали? Не толкова бързо. „Когато казвате, че отмивате бактерии, сте частично прави – отмивате някои бактерии“, казва Тиерно. Но някои бактерии се задържат и попадат върху кърпата ви по време на измиването след душ. След като тези бактерии попаднат там, те ще започнат да се размножават. „Те продължават да се натрупват, докато използвате кърпата отново ден след ден“, казва Герба.

Това намалява риска от инфекция и акне. „Когато използвате кърпа енергично, вие надрасквате кожата си“, казва Герба. Тези малки пукнатини по повърхността на кожата ви – които са твърде малки, за да се забележат – дават възможност на бактериите от мръсна кърпа да попаднат в тялото ви, което може да доведе до пъпки или, още по-лошо, инфекция.

Премахва миризмите на мухъл. Когато бактериите се натрупат по кърпата ви, тя може да започне да мирише на мухъл или плесен, а това не е приятно. След това миризмата може да се пренесе върху тялото ви, противодействайки на къпането.

Поддържа кърпите пухкави и абсорбиращи. Тъй като влакната на кърпата имат повече въздух между себе си и не са сплъстени, прясно изпраните кърпи абсорбират по-добре течността – и не е ли това цялата цел на кърпата?

Необходими материали

Ако искате чисти и пухкави кърпи, уверете се, че имате следните материали под ръка. И чудесна новина: Не ви е необходим специален перилен препарат за кърпи. Нашите експерти казват, че предпочитаният от вас перилен препарат ще свърши работа. Въпреки това, ще е добре да намалите количеството перилен препарат, което използвате, защото както Сами Уанг, старши учен в Downy, така и експертът по пране Уенди Саладига предупреждават, че използването на твърде много перилен препарат в прането може да доведе до това кърпите да се усещат твърди или драскащи.

Предпочитан перилен препарат

Омекотител за тъкани (по избор)

Топки за сушене (по избор)

Оцет (по избор)

Как да перем кърпи

Според Уанг и Саладига, процесът е много подобен на начина, по който бихте перели всичко друго. Но има няколко разлики. Първо, ще искате да се уверите, че перете само кърпи в пералнята и че отделяте белите от цветните кърпи. И второ, макар че винаги трябва да четете инструкциите на етикета на препарата, ако установите, че кърпите ви вече не са пухкави, имайте предвид, че кърпите обикновено изискват по-малко количество препарат. Винаги вземайте предвид вида и цвета на тъканта и винаги се обръщайте към инструкциите за грижа за прането на етикета на кърпата, които може да изискват специфични температурни настройки и съставки. Следвайте тези одобрени от експерти стъпки за пране на кърпи.

Стъпка 1: Разделно пране

Отделете кърпите си от останалото пране, казва Уанг. „Това предотвратява дърпане или закачане от обков на дрехи като ципове“, казва тя. След това разделяйте цветните и белите кърпи, за да избегнете размазване. Кърпите винаги трябва да се перат с подобни материали, съветва Саладига, което помага да останат пухкави.

Стъпка 2: Добавете прането си в пералнята

Според Саладига е важно да се избягва претоварването на пералнята с кърпи, което може да попречи на процеса на пране и потенциално да повреди уреда. „Трябва да има поне шест инча разстояние между кърпите и горната част на барабана на пералнята“, казва тя.

Стъпка 3: Изсипете само половината от количеството препарат

Твърди, драскащи кърпи? Това може да е знак, че използвате твърде много препарат. Добавете около половината от обичайното количество препарат, казва Уанг. Използването на твърде много препарат може да причини натрупване на замърсявания върху кърпите ви и потенциално да намали и способността им да абсорбират.

Стъпка 4: Добавете омекотител за тъкани (на всеки три до четири пранета)

„Кърпите абсорбират и задържат остатъци и могат да станат твърди или мухлясали поради остатъци от твърда вода и други натрупвания“, казва Уанг. „Така че използването на препарат за изплакване на кърпи може да бъде особено полезно.“ Изберете такъв с предимства за премахване на миризми и следвайте инструкциите на етикета. Докато някои марки може да препоръчват да го използвате при всяко пране, други може да предложат по-рядък график – например, някои омекотители за тъкани всъщност издържат на няколко пранета, така че е необходимо да включвате тази стъпка само на всеки три до четири цикъла на пране.