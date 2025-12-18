Разследване: Скрит доклад с "нарушенията" във военното министерство вече са в Прокуратурата

Доклад с данни за нарушения във военното министерство е стигнал до Военно-окръжна прокуратура и Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) - това става ясно от писмо на военния министър Атанас Запрянов до Actualno.com по повод запитване на медията ни за съдбата на проведен одитен доклад в Информационния център на ведомството за периода 2023 - 2024 г.

Припомняме, че на 4 декември в обширен материал ви разказахме за прелюбопитния казус с извършен вътрешен одит на дейността на Министерството на отбраната, който явно целеше опит за удар срещу политически противници от опозицията, но завършил със спорен резултат. Причината - на 14 ноември депутатът от ГЕРБ-СДС председател на Комисията по отбрана в 51-ото Народно събрание Христо Гаджев отправя въпрос по парламентарен контрол към ресорния военен министър Запрянов относно извършения одитен доклад на дирекция "Вътрешен одит" към министерството. От писмото му става ясно, че със заповед на Запрянов е извършен "планов одитен ангажимент за увереност относно законосъобразността и ефективността" на политиката на Информационния център на ведомството за посочения период. Именно в този период се създаде една от най-масово разпространените кампании за популяризиране на доброволната военна служба с популярни клипове в медии, банери и реклами на обществени места и др. Освен това обаче в по-голямата част от посочения период министри на отбраната са били съотв. Димитър Стоянов (служебен министър в правителствата на Гълъб Донев) и Тодор Тагарев (редовен министър в коалиционния кабинет на Николай Денков).

Според думите на Гаджев въпросния доклад констатира "многобройни нередности и неправомерно разходване на средства в размер на десетки хиляди лева" - твърдение, което не е подкрепено от никакви приложени факти, данни за обществени поръчки, фактури или договори, подписвани и реализирани от предшествениците на министър Запрянов, видя още Actualno.com.

Именно затова в запитването си екипът ни подчерта необходимостта от публично представяне на въпросния доклад, което ще удостовери направените твърдения и ще подчертае фактологически извършените от министър Запрянов мерки, уточнени в отговора му по процедурата по парламентарен контрол към Гаджев. На този етап обаче, видно и от двата документа, липсват конкретни данни за нарушенията, преодолените конкретни нередности и обосновката на мерките на база конкретни случаи.

"Съобразно законовите норми, за резултатите е било докладвано на министъра, като докладът е бил изпратен по компетентност и по него е образувано досъдебно производство. Ето защо към настоящия момент докладът, като част от материалите по досъдебното произвоство, не може да се предоставя", пише Запрянов в отговора си до Actualno.com.

Атаки, но всъщност бумеранг?

Във въпроса си Гаджев изброява част от констатациите, които включвал въпросния доклад, който все така остава непубличен:

липса на правила и процедури, които са довели до необосновани и неоснователни разходи, неспазване на правилата за провеждане на обществени поръчки, неефективно и неикономично разходване на средства;

липса на ред и адекватни процедури за създаване на документални и военноучебни филми, което през 2023-2024 г. е довело до ниска ефективност и риск от злоупотреба, твърди още Гаджев;

намек за потенциални корупционни практики по отношение на наемане на изпълнители по договори, определяне на възнагражденията по тях, контролиране на отчетността и т.н.;

липса на документирани действия от страна на Информационния център на МО за сключени граждански договори и много други.

В този смисъл Гаджев пита какви мерки са предприети за отстраняване на нарушенията и дали е потърсена отговорност от заемалите длъжностите на ръководители във въпросната структура.

Нон сенс?

В своя отговор военният министър подчертава, че действително въпросния одит е извършен по негово нареждане и са предприети действия по въвеждане на мерки, които да подобрят структурата на работа на Информационния център, показва справка на Actualno.com. Запрянов уверява, че са разработени изцяло нови вътрешни правила за уреждане на авторските права на филмите, за служителите в дирекцията, създаден е нов ред за излъчване на продукциите, нов ред за отчитане на създадените репортажи и филми, актуализирани са правилата за финансовото управление и контрол. Подобно на депутатския въпрос обаче, в министерския отговор също липсват конкретни данни за нарушенията, преодолените конкретни нередности и обосновката на мерките на база конкретни случаи, което вече е обосновано от министъра защо е така.

Нещо повече - няколко неща правеха впечатление, които не са уточнени в писмата и които касаят цялостния казус по отношение на така разигралото се "прехвърляне на топката" между Гаджев и Запрянов:

в нито един от документите не ставаше ясно дали въпросния одитен доклад е с ниво на секретност, която не позволява неговото публично достояние - очевидно не е и нямаше пречка да се представят конкретните проблеми и нарушения, за които твърдят и двамата, ако обаче не бе част от вече висящо досъдебно производство;

питанията по парламентарен контрол обикновено се използват от народните представители от опозицията, които изискват информация от изпълнителната власт по конкретни питания - предполага се, че депутатите от управляващото мнозинство разполагат с достъп до подобна информация и не е нужно да употребяват формалностите на процедурата за министерски контрол;

още повече, че Христо Гаджев и Атанас Запрянов са квота на една и съща партия - мандатоносителя в оставка ГЕРБ.

