Симптоми на висок холестерол и диабет, който се появява около очите

Ето няколко промени в и около очите, които могат да сочат към основни проблеми като висок холестерол или диабет

Замъглено зрение, главоболие, може би сухота в очите след твърде много време пред екрана. Но очите ви правят повече от това да ви помагат да четете или превъртате, те могат тихо да отразяват какво се случва в тялото ви. Всъщност лекарите често казват, че очите са прозорец към цялостното ви здраве.

5 тихи признака на висок холестерол

Състояния като висок холестерол и диабет не винаги се проявяват силно в началото. Те се промъкват бавно. И понякога първите видими признаци се появяват в и около очите, много преди сериозните симптоми да ви принудят да посетите лекар. Тези признаци не са диагнози, но са сигнали, на които си струва да се обърне внимание.

Ако сте забелязали меки, жълтеникави петна, образуващи се по клепачите, особено близо до вътрешните ъгли, това може да не е просто козметичен проблем. Тези петна, често наричани ксантелазма, са свързани с високи нива на холестерол. Те не болят. Не сърбят. И затова много хора ги игнорират или приемат, че са просто свързани с възрастта кожни промени. Но тези отлагания са изградени от мазнини и тяхното присъствие може да сигнализира за излишен холестерол, циркулиращ в кръвта. Важно е да знаете, че ксантелазмата може да се появи дори при хора, които иначе се чувстват напълно добре. Не е необходима болка в гърдите или умора, за да е висок холестеролът. Понякога клепачите са първото място, където се проявява.

Въпреки че самите тези петна са безвредни, те са напомняне да проверите нивата на липидите си, особено ако сте млади или имате фамилна анамнеза за сърдечно заболяване.

Забелязали ли сте някога бледосив или бял пръстен, образуващ се около оцветената част на окото ви? Това е известно като корнеален аркус. При по-възрастните хора това може да е нормална част от стареенето. Но когато се появи при по-младите хора, може да е предупредителен знак за висок холестерол. Този пръстен се образува поради мастни натрупвания в роговицата. Обикновено не засяга зрението, поради което много хора дори не го забелязват, освен ако някой не им го посочи. Ключовият детайл тук е възрастта. Ако сте под 40 години и развиете този пръстен, лекарите често препоръчват да проверявате нивата на холестерола, тъй като той може да е свързан с повишен сърдечно-съдов риск.

Зрението, което непрекъснато се променя – ясно един ден, замъглено на следващия, може да бъде разочароващо. И макар че е лесно да се обвинят екраните или умората, колебанията в зрението понякога могат да бъдат свързани с диабет. Когато нивата на кръвната захар се повишат или спадат, те могат да повлияят на лещата на окото. Това причинява временни промени във фокусирането на светлината, което води до замъглено или изкривено зрение. Някои хора дори установяват, че очилата им внезапно се усещат „грешни“, само за да се подобрят нещата, след като кръвната захар се стабилизира. Този тип проблем със зрението може да се появява и изчезва, което го прави лесен за пренебрегване. Но повтарящите се епизоди на необяснимо замъглено зрение си струва да се вземат на сериозно, особено ако са придружени от други признаци като прекомерна жажда, често уриниране или умора.

Зачервяване, плаващи петна или внезапни промени в зрението

Това е категорията, която никога не бива да пренебрегвате. Постоянното зачервяване на очите, виждането на плаващи петна, светлинни проблясъци или внезапната загуба на зрение могат да бъдат признаци на увреждане на малките кръвоносни съдове в очите. При хора с диабет това състояние е известно като диабетна ретинопатия. Високата кръвна захар може да отслаби и увреди тези съдове с течение на времето. В началото може да няма никакви симптоми. Но с напредването на увреждането хората могат да забележат плаващи петна, замъглени петна или затруднено виждане. Тези промени не са просто неприятни - те могат да застрашат зрението, ако не се лекуват. Страшното е, че диабетното увреждане на очите може да напредва тихо, без болка.

Защо тези знаци са важни

Очите са уникални, защото позволяват на лекарите да виждат кръвоносните съдове директно, без хирургическа намеса или сканиране. Промени, които може да са скрити другаде в тялото, могат да станат видими тук.

Високият холестерол и диабетът са състояния, при които ранното откриване е от значение. Колкото по-рано бъдат идентифицирани, толкова по-лесно е да се овладеят, често с прости промени в начина на живот и навременно лечение.

Не всяка промяна в очите означава нещо сериозно. Но моделите са важни. Постоянството е важно. И слушането на тялото ви е важно.

Понякога очите ви правят повече от това просто да виждат. Те предупреждават.