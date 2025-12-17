Какво е цикъл на семената и защо много жени адаптират тази рутина?

В социалните медии се появява нов подход, базиран на храни, който твърди, че е от полза за хормоналното здраве на жените. Концепцията се нарича „циклиране на семената“ и много жени я адаптират заради обещаващите ѝ ефекти върху репродуктивното здраве. Практиката включва консумация на различни семена по различно време на месеца. Нека разгледаме по-отблизо как тази практика може да повлияе на здравето на жените.

Какво е цикъл на семената

Според Healthline, циклирането на семена е натуропатично лекарство, за което се твърди, че балансира хормоните, като регулира хормона естроген през първата половина на менструалния цикъл и хормона прогестерон през втората половина.

Най-разпространеният метод за циклиране на семената е следният:

Консумиране на 1 супена лъжица прясно смлени ленени и тиквени семки на ден във фоликуларната фаза на менструалния цикъл, т.е. през първите 13 до 14 дни.

В следващата половина методът инструктира да се консумират по 1 супена лъжица смлени слънчогледови и сусамови семена на ден до първия ден от следващата менструация, когато цикълът им започва отново, т.е. в лутеалната фаза.

За жени в менопауза и постменопауза без редовен менструален цикъл често се препоръчва да използват фазите на луната като ориентир за датите на цикъла, като първият ден от цикъла им се пада на новолунието.

С прости думи, цикълът на семената е хранителен подход, който се опитва да използва хранителните вещества на семената, за да балансира хормоните и да насърчи плодовитостта.

Наистина ли цикълът на семената е ефективен?

Ленените, тиквените, слънчогледовите и сусамовите семена обаче доставят много от хранителните вещества, поддържащи хормоните. Според проучване в Journal of Pharmacy and BioAllied Sciences , цикличният прием на семена, когато се комбинира с медицинско лечение и промени в начина на живот, може да помогне за подобряване на хормоналния баланс и резултатите по отношение на фертилитета при жени със синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ), но това трябва да се разглежда като поддържаща стратегия, а не като самостоятелно лечение.

Научните доказателства сочат, че цикълът на семената може да действа като поддържаща интервенция за хормоналното и репродуктивното здраве на жените. Необходими са обаче повече доказателства, за да се разбере напълно потенциалът.

Като цяло, циклирането на семена е добре поносима практика с минимални странични ефекти. Индивидуалната поносимост обаче може да варира, поради което консултацията със здравен специалист е от изключителна важност.