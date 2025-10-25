Лекар: Какво се случва, ако ядете 30 грама ядки ежедневно

Ядките играят важна роля за подобряване на здравето и превенцията на заболяванията. Те са богати на хранителни вещества и ненаситени мастни киселини и други биоактивни съединения като висококачествени растителни протеини, фибри, минерали, токофероли, фитостероли и фенолни съединения. Добавянето само на шепа ядки към вашата диета е един от най-лесните начини за увеличаване на общия прием на хранителни вещества. Д-р Саураб Сети, гастроентеролог, обучен в университетите AIIMS, Харвард и Станфорд, наскоро сподели ползите от консумацията на 30 грама ядки всеки ден. „Консумацията само на 30 грама несолени ядки всеки ден може да помогне за намаляване на риска от деменция по всякаква причина със 17%“, спомена той във видеоклип в Instagram.

Ползите от консумацията на 30 грама ядки дневно

Ежедневната консумация на ядки може да бъде изключително полезна за цялостното здраве. Ядките са храни, богати на хранителни вещества, пълни с основни витамини, минерали, здравословни мазнини, протеини и фибри.

„Науката казва, че ако ядете 30 грама несолени ядки всеки ден, бихте могли да намалите риска от деменция от всякаква причина със 17% в сравнение с това да не ядете ядки всеки ден.“

„Ядките са богати на множество биоактивни съединения, включително антиоксиданти, ненаситени мастни киселини и фибри, които предлагат ползи за здравето на мозъка и червата“, обясни д-р Сети във видеото.

Видове ядки, които да имате предвид: „30 грама означава шепа ядки на ден. За цели ядки това са около 20 бадема, 15 кашу, 14 половинки орехи, 20 лешника или 30 шамфъстъка, което в калории е приблизително 170-200 грама килокалории, в зависимост от сместа“, каза д-р Сети.

Кога е най-подходящото време за хранене? „Аз лично обичам да ям шепа ядки по време на обяд“, посъветва той.

Някои забележителни ползи от ежедневната консумация на ядки

1. Здраве на сърцето

Ядките са богати на ненаситени мазнини, особено омега-3 мастни киселини, които могат да помогнат за понижаване на нивата на холестерола и намаляване на риска от сърдечни заболявания. Те също така съдържат витамини и антиоксиданти, които подпомагат цялостното здраве на сърдечно-съдовата система.

2. Контрол на теглото

Ядките са богати на протеини и фибри, което ви кара да се чувствате сити по-дълго и намалява общия прием на калории.

3. Богат на хранителни вещества

Ядките са пълни с основни хранителни вещества, включително витамин Е, магнезий, селен и антиоксиданти. Тези хранителни вещества играят ключова роля в клетъчната функция, метаболизма и цялостното здраве.

4. Контрол на кръвната захар

Проучванията показват, че редовната консумация на ядки може да подобри инсулиновата чувствителност и да понижи нивата на кръвната захар, което ги прави добър вариант за хора с диабет тип 2 или тези, които са изложени на риск.

5. Противовъзпалителни свойства

Ядките са свързани с намалено възпаление в организма, благодарение на съдържанието им на антиоксиданти. Това може да помогне за намаляване на риска от хронични заболявания.

6. Здраве на мозъка

Някои ядки, като орехите, са особено полезни за здравето на мозъка поради високите си нива на DHA, вид омега-3 мастна киселина. Такива ядки помагат за поддържане на когнитивната функция и могат също така да помогнат за намаляване на риска от невродегенеративни заболявания.

Съвети, които да имате предвид, когато консумирате ядки

Избирайте несолени и минимално преработени ядки без добавени захари, мазнини и натрий.

Придържайте се към около 30 грама, тъй като ядките са с високо съдържание на калории.

Включете разнообразие от ядки като бадеми, орехи, кашу, пекани и лешници в диетата си за максимални ползи.

Накисването на ядките за една нощ може да ги направи по-лесни за смилане и да подобри усвояването на хранителните вещества.

Съхранявайте ядките на хладно и сухо място или в хладилник, за да предотвратите гранясването им, тъй като те съдържат масла, които могат да се развалят.

Ежедневната консумация на ядки може да предложи множество впечатляващи ползи за здравето. Направете ги част от добре балансираната си диета за максимални ползи.