Водещ американски лекар назовава 5 семена, които имат огромна полза за здравето

Семената изглеждат мънички, но носят най-концентрираната доза хранителни вещества, която природата предлага. Гастроентерологът д-р Паланиапан Маникам, известен като д-р Пал Маникам, подчертава 5 специфични семена, които могат да окажат дълбоко влияние върху човешкото здраве. Това не са просто добавки към смутита или салати; те са мощни храни, които могат тихомълком да направят чудеса за тялото, когато са включени в ежедневните хранения.

Тиквени семки

Сред всички семена, тиквените семки се открояват със съдържанието си на магнезий. Само малка шепа осигурява около 37% от дневната нужда от магнезий. Магнезият играе тиха, но решаваща роля в над 300 телесни процеса, от мускулна релаксация до сърдечен ритъм. За тези, които се борят с лош сън, стрес или умора, магнезият от тиквените семки може да действа като нежна поддържаща система. Леко ядковият им вкус ги прави лесни за поръсване върху супи, салати или печени зеленчуци.

Семена от чиа

Семената от чиа може да изглеждат прости, но след като се накиснат, те набъбват в гелообразна текстура, което показва колко са богати на разтворими фибри. Тези фибри забавят храносмилането, поддържайки енергийните нива стабилни за по-дълги часове. Те са и един от редките растителни източници, богати на омега-3 мастни киселини, които подпомагат здравето на мозъка и сърцето. Вместо да ги разглеждаме като тенденция, д-р Маникам предлага да ги ценим заради научно обоснованата им способност да балансират холестерола и да подобряват чревната функция.

Ленени семена

Ленените семена често са подценявани, но съдържанието им на алфа-линоленова киселина (ALA) ги прави уникални. ALA, растителна омега-3, е свързана с намалено възпаление в тялото. В комбинация с впечатляващия си профил на фибри, ленените семена подпомагат по-гладкото храносмилане, като същевременно защитават сърдечно-съдовото здраве. Един прост трик е да ги консумирате смлени, а не цели, тъй като това прави хранителните им вещества по-биодостъпни за организма.

Слънчогледови семки

Слънчогледовите семки съдържат едно недооценено хранително вещество, витамин Е. Този витамин действа като естествен щит срещу оксидативен стрес, предпазвайки клетките от увреждане. Наред с витамин Е, тези семки са богати на селен, микроелемент, необходим за функцията на щитовидната жлеза и имунната система. Леко сладкият им вкус ги прави утешителна закуска, а хранителната им плътност ги прави нещо повече от просто хапка за „бързане на времето“.

Сусамови семена

Сусамовите семена са част от традиционните диети от векове, но съвременната наука продължава да потвърждава ползите им. Богати на калций, те поддържат здравината на костите, а здравословните им мазнини поддържат сърцето в баланс. Тези семена съдържат и лигнани, съединения, известни с хормонално балансиращите си ефекти. Печеният сусам върху зеленчуци или в чатнита не само добавя вкус, но и добавя защитен слой хранителни вещества за дългосрочно здраве.

Защо семената заслужават място в чинията

Това, което прави тези пет семена забележителни, не е само техният индивидуален хранителен профил, но и способността им да се вписват безпроблемно в ежедневните ястия. От поръсване на тиквени семки върху дал, смесване на ленено семе в роти или смесване на чиа в смутита, възможностите са безкрайни. Д-р Пал Маникам подчертава, че пътят към по-добро здраве не винаги се нуждае от сложни добавки; понякога той започва с нещо толкова малко и скромно като едно семе.