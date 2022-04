На тъмно или на светло? Ето как трябва да спите за крепко здраве

Изключването на осветлението и спускането на пердетата не е само навик, но - оказва се, е отлична предпоставка за дълъг живот. ново изследване сочи, че спането на дори съвсем малко светлина може да увреди здравето.

Много хора спят в стая, която е изпъстрена с някаква форма на изкуствена светлина - независимо дали идва от телевизор, различни лампички от електроуреди, или неприятна светлина от улична лампа или реклама.

Според изследването дори само една нощ сън с някаква светлина може да има неблагоприятни ефекти върху сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.

Изследването е проведено на осветление, равно на 100 лукса изкуствена светлина, върху здрави възрастни, докато спят. Това е приблизително достатъчно светлина, за да можете да виждате къде ходите, но не и да можете да четете книга. Докато тестваните спят, изследователите изучават мозъчните им вълни, сърдечния ритъм, кръвната им картина, и др.

На сутринта те дават на двете групи голяма доза захар, за да видят колко добре техните тела реагират.

Резултатите, публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences този месец, показват няколко ясни разлики между двете тествани групи.

За разлика от тези, които са прекарали и двете нощи на тъмно, групата, изложена на светлина, е имала повишен сърдечен ритъм през цялата нощ. Те също така са имали повишена инсулинова резистентност сутрин, което означава, че са имали повече проблеми с нормализирането на кръвната захар в нормални граници.

Изследователите също така измерват нивата на мелатонин - хормон, който помага за определянето на времето на циркадните ритми и насърчава съня. Мелатонинът обикновено се потиска през деня и се повишава през нощта.

Проучванията показват, че изкуствената светлина през нощта може да потисне нивата на мелатонин, а учените са открили връзка между нарушаването на мелатонина и няколко заболявания, включително рак и диабет.