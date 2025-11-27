Оказван натиск и кой стои на върха на пирамидата: Ивелин Михайлов с подробности за акцията на КПК

"Аз съм човек, който никога е нямал досег до общински, държавни или европейски средства. И всичко това ще го докажа със събрани доказателства". Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред БНТ. Той добави, че малко преди да се случи скандала в парламента с акцията на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), Бойко Борисов дърпал конците и разполагал с голямата власт.

Михайлов твърди, че е задържан един от счетоводителите му, който е със захарен диабет. "След като всичките ни офиси са обискирани, какво става с паричните потоци на един бизнес? Оттам нататък кой пострада? Инвеститорите! Затова кой е виновен трябва да установи съдът", каза Михайлов.

Ивелин Михайлов не се притеснява от разследване на схеми от Антикорупционната комисия. "Имунитетът ще ми го вземат, аз няма да го дам. От днес нататък очаквайте да си продължа битката", обеща лидерът на "Величие".

Призна за натиск, но от кого?

Снимка: Исторически парк

По думите му Делян Пеевски също не е по-малкото зло. Ивелин Михайлов сподели още, че му се оказва натиск да гласува заедно с управляващото мнозинство от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало.

"Аз ако съм човекът "Величие", щях да имам хора, които да ме слушат безропотно. Аз не съм лидер и ръководител, а съм сложен като лице, което само да говори", сподели Михайлов.

Той коментира и невъзможността да се избере нов главен прокурор. "Управляващите предлагат главен прокурор, който трябва да бъде избран от сегашния Висш съдебен съвет. Управляващите трябва заедно с опозицията да назначат приемлив главен прокурор", коментира Михайлов след като беше питан докога депутатите няма да си изпълняват задълженията и да сменят състава на ВСС.

Припомняме, че Антикорупционната комисия провежда разследване на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, в която е замесена политическата партия "Величие". За акцията съобщи БНТ и добавя, че при акцията има има задържани. По информация към момента лидерът на партията Ивелин Михайлов не е сред арестуваните.

Още в ранните часове на деня екипи на КПК, подпомогнати от жандармерия и полиция, са влезли за претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и в с. Неофит Рилски. Операцията се ръководи от Софийската градска прокуратура.

Проверката се води по сигнали от народни представители и по информация от медиите за дейността на предполагаема финансова пирамида, свързана с Михайлов, но не се уточнява дали става въпрос за "Исторически парк".

Скоро след този доклад групата на "Величие" в парламента се разпадна заради напускането на шестима депутати. Докладът беше изпратен към прокуратурата заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а "Величие" влезе в настоящото Народно събрание чак след решение на Конституционния съд, дошло доста време след конституирането на 51-вия парламент. До момента няма развитие, що се отнася до разследването на прокуратурата.

Разследване на "Капитал" показа още, че част от финансирането на парка е осигурявано чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици, преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на "Исторически парк" с обещание, че то ще обслужва вноските.

Резултатът е кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми.

Журналистът Йоан Запрянов преди това заяви, че именно чрез това се задвижва "Исторически парк" - според описанието му това е "понци схема". Самият Ивелин Михайлов в своята декларация от 25 май 2025 г. посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хил. лв., дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в "Исторически парк" твърдят, че не могат да получат обратно парите си.

