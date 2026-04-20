Неподозирани ползи за здравето от консумацията на пресен лук

Зеленият лук е отличен източник на витамин К, витамин А, витамин С и фолат. Той е нискокалорична храна с ниско съдържание на мазнини, но не е особено богат източник на протеини, пише "E-clinic".

Днес се предлага целогодишно, но е най-вкусен и здравословен през пролетта, когато е в сезон. Целият зелен лук е годен за консумация – както бялата част (коренът), така и зелените листа. Луковицата има по-мек вкус в сравнение с по-стария лук.

Пролетният лук е с ниско съдържание на въглехидрати. Едно стъбло пролетен лук съдържа малко над 1 грам въглехидрати, около половината от които са фибри, а останалата част е захар. Подобно на повечето нескорбялни зеленчуци, те не се измерват с гликемичен индекс, но се считат за такива с нисък ГИ. Това означава, че гликемичният им товар също е много нисък, което означава, че не повишават нивата на кръвната захар.

Според изследвания, зеленият лук има положителни метаболитни ефекти при хора с диабет, тъй като помага за поддържане на нивата на триглицеридите. Той съдържа и флавоноиди, които влияят на нивата на кръвната захар, което го прави подходящ за хора с диабет тип 1 и тип 2.

Ползи за здравето от пролетния лук

Зеленият лук е добър източник на витамин С, който укрепва имунната система. Той съдържа антиоксиданти, които помагат за предпазване от хронични заболявания и могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане поради високото си съдържание на калий. Той също така подобрява здравето на костите и намалява риска от остеопороза.

Богат е на витамини, особено A, B1, B2, B3, B5, C, K и E.

Редовната консумация на зелен лук носи множество ползи за здравето:

Богато е на фибри, които дават усещане за ситост и подпомагат храносмилането.

Понижава нивата на холестерола и може да намали риска от диабет, сърдечни заболявания и други състояния.

Помага в борбата с рака – Зеленчуците от семейство Алиум могат да блокират растежа на раковите клетки, особено в стомаха. Съединението алицин, което му придава отличителния вкус, може да предотврати образуването им или да забави разпространението на тумори.

Предпазва от бактериални инфекции – екстрактите от зелен лук и чесън имат антимикробни свойства и могат да действат срещу бактерии, гъбички и вируси.

Намалява риска от различни заболявания благодарение на фитонутриенти и антиоксиданти (флавоноиди и полифеноли), които неутрализират свободните радикали.

Укрепва имунитета – благодарение на витамин С и флавоноида кверцетин.

Има потенциална активност срещу гъбични инфекции – изследванията показват активност срещу гъбички като Aspergillus niger и Aspergillus parasiticus.

Действа срещу възпаление – съдържа биоактивни съединения като тиосулфинати, които имат противовъзпалителни ефекти.

Пролетният лук е проста, достъпна и изключително полезна храна, която лесно може да бъде включена в ежедневната ви диета.