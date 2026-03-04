Невролози: Добавете тези пет подправки към кафето си и защитете мозъка си

За много хора кафето е съществена част от сутрешната им рутина – то подобрява бдителността, осигурява енергия и често е първата стъпка към новия ден.

Но според невролозите има начин да го направим още по-полезно за здравето на мозъка.

Чрез добавяне на определени подправки, кафето може да се превърне в мощен съюзник за запазване на умствените функции и предотвратяване на невродегенеративни заболявания.

Още: Пиенето на кафе по това време води до затлъстяване и стрес, и това не е всичко

Кои подправки подобряват кафето и здравето на мозъка?

Джинджифил

Известен със своите противовъзпалителни свойства и способността си да подобрява кръвообращението, джинджифилът може да помогне за поддържането на здрави невротрансмитери, което допринася за по-добра концентрация и умствена острота.

Добавянето на джинджифил към кафето ви може да осигури допълнителен енергиен тласък за начало на деня.

Още: Кои са основните разлики между кафе на зърна и разтворимо кафе

Куркума

Тази подправка съдържа куркумин, съединение, което повишава нивата на мозъчно-производен невротрофичен фактор (BDNF), който е ключов за създаването на нови неврони и защитата на мозъка от дегенеративни процеси.

Куркумата не само подобрява вкуса на кафето, но и осигурява силна подкрепа за когнитивното здраве.

Канела

Още: Проучване: Как кафето и чаят могат да защитят мозъка

Богата на антиоксиданти, канелата помага за предпазване на мозъчните клетки от оксидативен стрес, който може да ускори стареенето и да намали когнитивните способности.

Освен това, канелата помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар, което може да подобри умствената яснота.

Индийско орехче

Тази ароматна подправка съдържа съединения, които могат да защитят невроните и да подобрят паметта. Когато се добавя към кафето умерено, тя може да бъде вкусна и полезна добавка.

Още: Разкриха защо кафето е полезно за бъбреците при някои хора, но вредно за други

Черен пипер

Въпреки че рядко се свързва с кафе, черният пипер играе ключова роля за увеличаване на усвояването на куркумин от куркумата, като по този начин засилва ефекта му върху мозъка.

Защо да добавяте подправки към кафето?

Комбинацията от тези подправки не само подобрява вкуса на кафето, но и увеличава приема на антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, които са от съществено значение за поддържането на здрав мозък.

Още: Защо кафето при шофиране НЕ ободрява, а причинява сънливост?

Редовната консумация на кафе, обогатено по този начин, може да допринесе за по-добра концентрация, защита от невродегенеративни заболявания и дългосрочно запазване на умствените функции.

Тази практика става все по-популярна, особено сред хората, които търсят естествени начини да се грижат за психичното си здраве.

Ако искате да подобрите още повече сутрешното си кафе, опитайте тези подправки и го направете още по-полезно за мозъка и тялото си.