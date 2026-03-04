С този прост съвет можете да се отървете от проблема с подуването на корема

Подуването на корема е доста често срещано явление и може да засегне хора от всички възрасти. Въпреки това, с прости съвети от лекар, можете да се отървете от него.

Въпреки че обикновено се причинява от натрупване на газове в червата, може да е резултат и от храносмилателни проблеми като запек или хранителна непоносимост.

Ако продължи повече от три седмици, си струва да потърсите медицинска помощ, тъй като може да е свързано с нещо по-сериозно. В повечето случаи обаче подуването на корема може да се намали само чрез промяна на хранителните ви навици.

„Ако искате да намалите подуването на корема, това нещо е безплатно, лесно за изпълнение, не включва добавки и в много случаи е много ефективно“, казва д-р Каран Райън.

Съветът му е доста прост. Правете почивки между храненията. Това означава, че няма леки закуски и разликата между тях трябва да е поне три или четири часа.

Д-р Райън обясни, че това позволява червата да се прочистят от останалите хранителни частици и бактерии, които могат да доведат до подуване на корема.

„Вътре в храносмилателния си тракт имате свои собствени вътрешни „събирачи на боклук“, известни като мигриращ двигателен комплекс. Това е вълнообразно мускулно съкращение, което се движи през храносмилателния ви тракт между храненията, премахвайки остатъци от храна и бактерии. Това гарантира, че червата ви остават чисти и ефикасни“, обясни той.

Този процес е от решаващо значение за предотвратяване на свръхрастеж на бактерии и натрупването на хранителни остатъци, което може да доведе до подуване на корема и дискомфорт. Тази система обаче може да функционира пълноценно само ако дадете на червата си почивка от храненето.

Важно е да се отбележи, че подуването на корема е сложен, многостранен проблем, повлиян от различни фактори, включително диетата, чревния микробиом и дори хормоналните промени.

Националната здравна служба предупреждава, че трябва да посетите личния си лекар, ако се чувствате подути повече от три седмици или ако сте опитали да промените диетата си, но все още се чувствате подути. Посетете лекар също, ако имате подуване или бучка в стомаха, подуване на корема с гадене, диария, запек, загуба на тегло или кръв в изпражненията и затруднено движение и извършване на ежедневни дейности, защото сте подути.