От витамин B12 до фолат: 8 основни хранителни вещества, които подпомагат дълголетието на мозъка

Стареенето на мозъка започва по-рано от смятаното, често през 40-те и 50-те години, което се отразява на паметта и фокуса. Приоритизирането на осем ключови хранителни вещества като Омега-3, витамин B12, фолат и витамин D е от решаващо значение за когнитивното дълголетие. Тези хранителни вещества подпомагат функцията, възстановяването и защитата на мозъчните клетки, като помагат за поддържане на умствената острота през целия живот. Изграждането на тези навици рано е жизненоважно.

Стареенето на мозъка не започва само в напреднала възраст. Проучване от 2024 г., публикувано в ScienceDirect, предполага, че то често започва много по-рано, често през 40-те или 50-те години. Изследването обяснява, че средната възраст е критичен повратен момент, когато мозъкът започва да показва ранни признаци на структурни и метаболитни промени. Тези промени могат да повлияят на паметта, фокуса и емоционалния баланс с течение на времето. По време на този преходен период грижата за мозъка става още по-важна. Експертите твърдят, че е необходим сън, физическа активност и по-добро хранене.

В скорошна публикация в Instagram, здравният учен Оли Уитби изброи осем ключови хранителни вещества, на които човек трябва да даде приоритет, за да подпомогне когнитивното дълголетие. Уитби подчертава, че „начинът, по който живеем, и хранителните вещества, които консумираме, оформят как мозъчните ни клетки функционират, се възстановяват и защитават с течение на времето“.

Какво е „стареене на мозъка“

Според Националния институт по стареене (NIA) , с напредване на възрастта мозъкът естествено се променя по структура, кръвоток и начин, по който нервните клетки комуникират. Тези постепенни промени могат да удължат времето за запомняне на думи, обработка на нова информация или жонглиране с няколко задачи едновременно. Този процес се нарича стареене на мозъка.

Доброто здраве на мозъка може да позволи на човек да разбере своите способности и да адаптира мисленето, емоциите и поведението си. Проучване на NIH , озаглавено „Хранене и когнитивно здраве: Подход, обхващащ целия живот“, предполага, че много фактори на начина на живот, като диета, упражнения, тютюнопушене или алкохол, могат да бъдат променени. Възприемането на здравословен хранителен режим през целия живот, особено в ранна зряла възраст и средна възраст, предлага голям шанс за запазване на когнитивното здраве по-късно.

Уитби подчертава, че приемането на достатъчно количество от определени хранителни вещества в средна възраст е жизненоважно за когнитивното дълголетие.

8 основни хранителни веществазадълголетие на мозъка

1. Омега-3 мастни киселини

Според здравния учен Оли Уитби, омега-3 мастните киселини са от съществено значение за структурата и комуникацията на мозъчните клетки, спомагат за поддържането на паметта и намаляват невровъзпалението.

Също така, според проучване, публикувано в ScienceDirect, омега-3 мастните киселини могат да допринесат за „устойчивостта на мозъка на стареене“, което означава по-добро поддържане на когнитивната функция и евентуално структура с течение на времето.

2. Витамин B12

Уитби предполага, че витамин B12 подпомага енергийния метаболизъм, образуването на миелин и когнитивната функция.

Според изследване , публикувано в ScienceDirect, дефицитът на витамин B12 е свързан със структурни промени в мозъка, като миелинова дегенерация и повишени нива на хомоцистеин, като и двете допринасят за когнитивен спад. Проучването също така подчертава критичната роля на витамин B12 за поддържане на когнитивното здраве.

Хранителни източници на витамин B12:

Сьомга, яйца, пилешко месо и говежди дроб.

Хранителна мая, обогатени растителни млека, соеви продукти, тофу и др.

3. Фолат

Проучване на Science Direct подчертава как приемането на фолиева киселина е свързано с подобрения в когнитивните функции при пациенти с болест на малките мозъчни съдове и когнитивни нарушения.

Здравният учен Оли Уитби казва, че фолатът работи с витамин B12 за регулиране на хомоцистеина и косвено подпомага образуването на миелин.

Хранителни източници на фолат:

Листни зеленчуци като спанак или къдраво зеле, леща, нахут и авокадо.

Зърнени закуски, пълнозърнест хляб или хранителни добавки след предписание.

4. Витамин D

Витамин D е от полза не само за костите. Освен ролята му за здравето на костите, проучване на NIH, озаглавено „Нисък витамин D и неговата връзка с когнитивни нарушения и деменция“, установи, че хората с по-ниски нива на витамин D в кръвта имат значително по-голяма вероятност от когнитивни нарушения и деменция в сравнение с тези с достатъчни нива.

В публикацията си Оли Уитби също твърди, че витамин D регулира хиляди гени, свързани с възпалението, възстановяването и здравето на мозъка.

Източници на витамин D:

10–30 минути обедна слънчева светлина няколко пъти седмично.

Мляко, растителни млека, зърнени закуски и портокалов сок.

Мазна риба (сьомга, сардини, риба тон), яйчни жълтъци, говежди черен дроб.

5. Витамин Е

Резултатите от проучване на NIH, озаглавено „Ефекти на витамин Е върху когнитивните функции по време на стареене и при болестта на Алцхаймер“, заключават, че витамин Е е хранително съединение, което насърчава здравословното стареене на мозъка и забавя свързания с болестта на Алцхаймер функционален спад.

Витамин Е е мощен антиоксидант, който предпазва мозъчните клетки от увреждане, причинено от свободните радикали.

Хранителни източници на витамин Е:

Бадеми, лешници, слънчогледови семки, зехтин.

Зеленчуци: Спанак, броколи или авокадо.

6. Холин

Проучване на NIH показва, че приемът на холин е свързан с по-добри когнитивни функции и поддържа мозъчни функции като памет и внимание.

Уитби твърди, че холинът е от съществено значение за производството на ацетилхолин, ключов невротрансмитер за паметта и ученето, и поддържа структурата на нервните клетки.

Хранителни източници на холин:

Яйчни жълтъци, говежди/пилешки дробчета, постно месо

Соя, киноа, карфиол

7. Магнезий

Проучване на Frontiers, озаглавено „Невропротективни ефекти на магнезия: последици за невровъзпалението и когнитивния спад“, категорично подкрепя, че магнезият е ключов играч в поддържането и регулирането на невробиологичното поведение.

Уитби споменава ролята на магнезия в регулирането на нервната система, като подпомага невропластичността.