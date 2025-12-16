6 причини да ядете фъстъците през зимата

Склонни сме да мислим за фъстъците като за ядки - все пак това е в името им. Но всъщност те са бобови растения. Принадлежат към същото семейство като нахута, лещата, граха и соята. Но както и да ги наричаме, фъстъците са изобилна храна. И с основание.

„Фъстъците са популярни в много кухни по света и в растителните диети“, казва регистрираният диетолог Джулия Зумпано, регистриран диетолог, диетолог. „Те са богати на здравословни мазнини и протеини, както и на няколко витамина и минерала.“

В студените месеци се движим по-малко и е лесно да започнем да ядем повече от необходимото. През този период някои избират храни, които всъщност не са полезни за организма, влияят върху намаляването на енергията и т.н. Въпреки това, една храна, която много хора обичат да ядат като лека закуска, всъщност е добър избор за зимна диета.

Диетолозите откроиха фъстъците като такава храна и споделиха седем причини, поради които от време на време трябва да ги добавяте към диетата си като здравословна алтернатива на шоколад, чипс и подобни опции.

Богати на здравословни мазнини: Фъстъците са чудесен източник на здравословни мазнини, особено мононенаситени мазнини, които могат да ви помогнат да се стоплите и да се заредите с енергия през студените месеци. Тези мазнини също така подпомагат здравето на сърцето, като понижават нивата на лошия холестерол.

Повишава енергията: През студените месеци често може да се чувствате летаргични, но фъстъците са чудесна енергийна закуска. Комбинацията от здравословни мазнини, протеини и фибри във фъстъците повишава енергията, поддържайки ви активни и бодри дори в студените дни.

Подобрява здравето на кожата: Студеният въздух може да направи кожата ви суха и матова, но фъстъците съдържат ниацин (витамин B3), който помага за поддържането на кожата ви хидратирана, сияйна и здрава. Тази храна подпомага кръвообращението, което може да бъде особено полезно, когато навън е студено.

Повишава имунитета: Пълни с витамини като витамин Е, фъстъците помагат за укрепване на имунната система, което е особено важно през зимата, когато настинките и грипът са по-чести. Витамин Е е мощен антиоксидант, който се бори с инфекциите.

Регулиране на кръвната захар: Протеинът и фибрите във фъстъците помагат за регулиране на нивата на кръвната захар. Това ги прави чудесна закуска за хора с диабет или за всеки, който иска да поддържа стабилни нива на енергия през целия ден.

Подпомага храносмилателното здраве: Фъстъците са добър източник на фибри, които подпомагат храносмилането и предотвратяват запек. Фибрите помагат за безпроблемното функциониране на храносмилателната система, което е от съществено значение, когато ядете по-тежки храни през зимата, които могат да повлияят на нормалната храносмилателна функция.