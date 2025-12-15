Този плод може да предпази от диабет

Ако сте преддиабетни и имате два варианта за храна – единият съдържа седем грама захар, а другият с над 30 грама захар – кой бихте избрали? Изглежда очевидно и повечето биха посегнали към първия вариант с по-малко захар. Но познайте какво? Има повече, отколкото изглежда на пръв поглед. По-малко захар не означава непременно здравословно.

Как влияе грахът на холестерола и кръвната захар

Какво е преддиабет?

Някои хора имат нива на кръвна захар (глюкоза) над нормалните граници , но не достатъчно високи, за да им бъде поставена диагноза диабет. Според NHS UK това състояние е известно като преддиабет или недиабетна хипергликемия. Такива хора са изложени на по-висок риск от диабет тип 2.

Още: Как ежедневният ви избор на храна тайно оформя кръвната захар

Как един тропически плод може да намали риска от диабет

Скорошно проучване, ръководено от клиничния изследовател в областта на храненето Радех Басири, предполага, че мангото, въпреки че съдържа повече захар от много нискозахарни закуски, може да предложи защитни фактори за възрастни с преддиабет.

„Не само съдържанието на захар е важно, но и цялостният хранителен контекст“, каза Басири, доцент в катедрата по хранене и хранителни изследвания на Джордж Мейсън

Това е и първото дългосрочно клинично проучване, което демонстрира както метаболитните, така и телесните ползи от мангото при хора с преддиабет.

Още: Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет

Какво откриха

За да разберат влиянието на мангото върху кръвната захар, изследователите разделили участниците в проучването на две групи: едната група получавала прясно манго ежедневно, докато другата група получавала нискокалоричен мюсли бар всеки ден. През следващите шест месеца били анализирани нивата на кръвната захар, телесните реакции към инсулин и телесните мазнини.

Това, което откриха, беше интересно. Изследователите забелязаха, че мангото с високо съдържание на захар (32 грама захар) е по-полезно от мюсли барче с ниско съдържание на захар (11 грама захар). Участниците, които консумираха манго ежедневно, показаха подобрен контрол на кръвната захар, повишена инсулинова чувствителност и намалени телесни мазнини.

Погледнете отвъд съдържанието на захар

Още: 3 натурални напитки, които помагат да поддържате кръвната захар под контрол

Следващият път, когато пропуснете да ядете нещо, защото съдържа повече захар, погледнете по-задълбочено. Храната е нещо повече от захар. Захарите, които се срещат естествено в мангото и други плодове, са богати на фибри, витамини и хранителни вещества, които предлагат допълнителни ползи за здравето. Храни като зърнени закуски или дори закуски с ниско съдържание на захар обаче често съдържат добавена захар без никаква хранителна стойност, което може да увеличи риска от диабет.

Бонбони няма: Остава пакост за кмета на Елин Пелин за Хелоуин

„Целта е да се насърчат хората да включат цели плодове, като манго, като част от здравословните хранителни навици и практичните диетични стратегии за превенция на диабета. Хората с висок риск от диабет не трябва да се фокусират само върху съдържанието на захар в храните, но и върху начина, по който захарите се доставят“, каза Басири.

Важно е да гледате отвъд захарта. Какъв вид захар съдържа храната ви и дали тя е съчетана с други хранителни вещества, е наистина важно, особено за хора с преддиабет.