Правите голяма грешка, ако се опитвате да отслабнете и ядете тази закуска

Диетоложката Триста Бест посочи най-опасната закуска за тези, които искат да се отърват от мазнините по корема, съобщи Eat This, Not That! (ETNT).

Според нея не бива да започвате деня със сладкарски изделия. „Кифли или печени тестени, понички и дори някои блокчета заместители на храна, могат да убият отслабването, защото натрупването на мазнини в корема лесно се стимулира от диета с рафинирани въглехидрати и захар", обяснява тя . Бест твърди, че сладкишите на закуска са практически лишени от хранителна стойност и засищат глада само за кратко време. В същото време те има много недостатъци, а съдържащите се в тях съставки засилват възпалителните процеси в организма и могат да причинят рязко повишаване на теглото. Диетоложката препоръчва да замените печените продукти с храни, богати на постни протеини. Те включват по-специално пилешки яйца и гръцко кисело мляко.

