Търсите бояджия? Все повече хора в България ги намират чрез Daibau!

С настъпването на есента все повече хора се захващат с освежаване и ремонт на дома. Боядисването е един от най-лесните начини бързо да промените облика на жилището, да освежите стените и да придадете на помещенията по-завършен вид. По-хладното време също е подходящо за ремонтни дейности на закрито, особено когато можете да проветрявате редовно помещенията. Именно тогава обаче идва и един от най-честите проблеми - намирането на добър и свободен бояджия в подходящия момент. Качественото боядисване изисква опит и прецизност, а все повече хора предпочитат да се доверят на проверени изпълнители с добри оценки и реални отзиви от предишни клиенти.

Всеки, който поне веднъж е търсил бояджия, знае колко стресиращо може да бъде: трудно е да намерите майстор, който изобщо ще ви отговори, ще дойде навреме, ще свърши работата професионално и ще остави помещението чисто след ремонта. При бояджийските услуги качеството е от особено значение. Лошо подготвена стена, следи от валяк, неравномерни повърхности или напукана и лющеща се боя могат да развалят цялостния вид на помещението.

Хората вече не искат просто да наемат "някой от квартала" или бояджия, препоръчан от съсед, а търсят проверени изпълнители с референции и положителни оценки в интернет.

Тук идва ролята на Daibau.

Daibau е една от водещите строителни платформи в България, която свързва изпълнители с хора, които търсят майстори за строителни и ремонтни дейности. В платформата вече са регистрирани над 9000 изпълнители, а чрез нея са реализирани десетки хиляди строителни проекти в България.

Платформата продължава да се развива, затова ни беше интересно да разберем какво кара все повече хора да я използват. Отговора потърсихме в оценките и отзивите, които нейните потребители оставят след приключване на проектите.

С едно запитване можете да се свържете с бояджии от вашия район!

Това, което потребителите на Daibau най-често посочват като предимство, е лесното използване на платформата.

Принципът на работа е прост и удобен за хора от различни поколения. Необходимо е само да изпратите запитване, в което да посочите какви дейности са ви необходими - в случая боядисване на стени или фасада, декоративни техники, отстраняване на мухъл, шпакловане и др. В запитването можете да посочите и квадратурата на помещението, както и да приложите снимки на текущото състояние или изображения, показващи как искате да изглежда пространството след ремонта. Посочвате също местоположението си и периода, в който желаете майсторите да започнат работа. И това е всичко!

Изпращането на запитване е бързо, лесно и напълно безплатно. Попълването и изпращането му отнема само няколко минути.

Скоро след изпращането на запитването на имейла ви могат да пристигнат оферти от бояджии от вашия район. Оттам нататък вие решавате коя оферта отговаря най-добре на вашите изисквания.

Вижте оценки, коментари и предишни проекти на бояджиите

Като важно предимство потребителите на платформата посочват и прозрачността при представянето на изпълнителите. В профила на всеки бояджия могат да се видят оценки и коментари, оставени от предишни клиенти.

След приключване на работата потребителите на Daibau имат възможност да оценят ангажирания от тях изпълнител и да споделят впечатленията си от извършената работа. Така бъдещите клиенти могат да се запознаят с реалния опит на други хора, преди да изберат майстор.

В категорията за боядисване в България са публикувани стотици оценки от клиенти, които могат да ви помогнат при избора на изпълнител.

Сред тях са например:

"Отговорно отношение и вложено старание, отличен резултат!"

– споделя Росица С. след боядисване на комплект первази за обличане на врата.

Силвия С. също остава доволна от изпълнението:

"Много позитивно отношение и изпълнение. Ще използвам услугите им отново. Препоръчвам ги!"

Тя е потърсила услугата за боядисване на стените на два слоя със светла бежова боя, без тавана.

Траян М. споделя впечатленията си от боядисване на апартамент в кв. Кръстова вада:

"Боядисването беше извършено изключително бързо. Крайният резултат е свеж и цялостно добре изпълнен."

Положителен отзив има и за боядисването на входа на жилищен блок:

"Извършиха боядисването на входа много бързо и качествено! Всичко беше почистено и оставено в безупречно състояние."

Всички тези оценки са от реални клиенти, които са използвали услугите на съответните изпълнители.

Освен оценките, в профилите на бояджиите можете да видите и референции, тоест снимки от предишни проекти. Това е още един начин да придобиете представа за опита и качеството на работа на конкретния изпълнител.

Всички цени на едно място!

Една от причините все повече хора да се обръщат към Daibau е прозрачността по отношение на цените.

На платформата има инструмент, наречен Калкулатор на цени, чрез който можете да проверите ориентировъчните цени на различни строителни и ремонтни дейности в България и по-лесно да планирате бюджета си.

В Калкулатора за цени на боядисване можете да се ориентирате за цените на боядисване в два или три слоя, боядисване в бяло и в интензивни цветове, шпакловане, премахване на тапети или стара боя, бандажиране и други бояджийски услуги.

И всичко това е на едно място.

Според опита на потребителите по този начин е по-лесно да сравняват офертите на бояджиите, да преценят съотношението между цена и качество и да избегнат неприятни изненади.

Лесно намиране на най-близките бояджии!

Потребителите на платформата посочват още една полезна възможност - Указател на бояджиите.

В указателя е необходимо само да посочите населеното място или пощенския код и платформата ще покаже профилите на бояджии, които предлагат услуги във вашия район.

В Daibau са регистрирани над 1500 фирми, предлагащи бояджийски услуги в България. Това улеснява намирането на подходящи изпълнители в близост до вашия обект, което може да улесни комуникацията и организацията на ремонта.

Всички фирми на платформата са проверени!

Едно от важните предимства, които потребителите търсят при избора на изпълнител, е сигурността.

В Daibau се публикуват профили на регистрирани фирми и изпълнители в Търговския регистър, като платформата проверява предоставените от тях данни преди включването им в системата. Това дава на клиентите допълнителна информация, когато избират с кого да работят.

Когато ангажирате регистрирана фирма, имате по-голяма яснота с кого сключвате договор и към кого можете да се обърнете при възникване на въпрос или проблем.

Потребителите се връщат в Daibau!

Според споделения от потребителите опит Daibau не е платформа, която хората използват само веднъж. След успешно приключен проект те отново търсят изпълнители за други дейности, а често препоръчват платформата и на свои близки и познати.

След боядисване много хора се нуждаят и от други специалисти - майстори за гипсокартон, електротехници, специалисти за ремонт на баня и други.

Така едно успешно преживяване при намирането на бояджия може да се превърне в отправна точка и за следващия ремонт.

Положителният опит на клиентите и препоръките им са сред причините Daibau да се превръща във все по-често използван начин за намиране на майстори.

Ако ви предстои боядисване на жилище, офис, вход или друг обект, можете да изпратите безплатно запитване в Daibau и да сравните оферти от подходящи изпълнители.