Български специалисти вдъхнаха надежда на семейства с тежки репродуктивни проблеми в Албания

За втори път в рамките на няколко месеца д-р Милен Врабевски и Фондация "Българска памет" организираха и финансираха провеждането на безплатни медицински прегледи за семейства с репродуктивни проблеми в град Корча, реализирани съвместно с фондация "Искам Бебе" и екипа на МЦ "Репробиомед", ръководен от неговия собственик д-р Георги Николов.

Този път пред българските специалисти застанаха най-тежките случаи – жени с почти изчерпан яйчников резерв, семейства с поредица от неуспешни опити за асистирана репродукция и хора, които вече са чули думата "невъзможно".

"Този път при нас дойдоха само жени и семейства с тежки проблеми със забременяването или износването на бременност. Видяхме пропуски в подготовката и в самите процедури, което наложи да дадем конкретни препоръки. Ако те се спазват, резултатите могат да бъдат значително по-добри. Българската репродуктивна медицина е на високо европейско ниво – като законодателство, клиники, специалисти и оборудване. Надявам се да сме били полезни и да сме дали на тези хора не само медицинска информация, но и нов начин да приемат състоянието си", коментира д-р Николов.

Още: Български лекари консултураха безплатно семейства с репродуктивни проблеми в Албания (СНИМКИ)

По време на официалното откриване българският екип и ръководството на клиниката символично засадиха маслиново дръвче – знак за новото начало, живота и надеждата, а за всяко родено дете на него ще бъде закачана бяла лентичка.

Безплатните прегледи включваха специализирана консултация, ехографски преглед, безплатна цитонамазка и спермограма. В рамките на двата дни обаче, пациентите получиха много повече от това – те си тръгнаха с надеждата, че мечтата им да станат родители все още е жива.

Събитието бе подкрепено от българското посолство в Тирана, а домакин на инициативата отново бе Balcan Medical Clinic, град Корча.

Битката с демографската криза и инвестициите в репродуктивно здраве са кауза на Фондация "Българска памет" вече 20 години. За този период вследствие на пряко финансиране от д-р Врабевски са се родили 46 деца, а две са напът.

Още: Демографски срив и нова надежда – инвитро бебетата в България се увеличават