04 март 2026, 18:55 часа 189 прочитания 0 коментара
Румъния повиши нивото на тревога

Министърът на националната отбрана Раду Мируца заяви, че повишаването на нивото на тревога до „БРАВО“ във военните бази в Румъния означава засилване на бдителността, но не показва наличие на допълнителна опасност за страната или нейните граждани. В отговор на въпрос относно решението за промяната на нивото на тревога той обясни, че подобни корекции се извършват няколко пъти годишно и не са автоматично свързани с военен контекст, предаде БГНЕС. 

Мируца подчерта, че анализите, изготвени от Дирекцията на военното разузнаване, не сочат данни за допълнителна заплаха за Румъния. По думите му мярката има превантивен характер и цели поддържане на готовността на структурите за отбрана при динамична международна среда.

Елин Димитров
