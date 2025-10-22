Топ 4 храни пълни с фибри

Тялото ви се нуждае от правилно храносмилане, за да остане здраво, защото фибрите функционират като жизненоважен компонент за поддържане на здравето на червата. Д-р Пал Маникам, който е известен гастроентеролог, наскоро разкри в Instagram профила си 5 храни, богати на фибри, които водят до по-добро храносмилане, по-силна имунна функция и по-дълго чувство за ситост. Тези храни са пълни с фибри, които облекчават червата ви и ви карат да се чувствате здрави и леки.

Амарод

Скромната гуава, или „амрод“, съдържа както разтворими, така и неразтворими видове фибри. Двата вида фибри в гуавата помагат за храносмилането и предотвратяват запек, защото увеличават обема на изпражненията и ускоряват движението на червата в храносмилателната система. Съдържанието на фибри в гуавата ви помага да се чувствате сити за по-дълги периоди, което предотвратява преяждането по-късно. Една гуава съдържа от 5 до 6 грама диетични фибри и е чудесно допълнение към вашата диета. Храносмилателните ползи на гуавата се съчетават с нейните антиоксидантни свойства и съдържание на витамини, за да защитят имунната ви система и да подкрепят здравето на кожата

Малини

Малки, но могъщи, малините съдържат 8 грама диетични фибри на чаша. Основното влакнисто съединение в малините функционира като хранителен материал за полезни чревни микроорганизми. Полезните чревни бактерии превръщат тези хранителни вещества в по-добро храносмилане, като същевременно намаляват възпалението и защитават чревната лигавица. Антиоксидантните свойства и съдържанието на витамини в малините осигуряват допълнителни ползи за здравето на тялото ви.

Семена от чиа

Семената от чиа привличат много внимание напоследък и с основание! Две супени лъжици от тази „суперхрана“ съдържат 10 грама фибри, което ги прави отличен източник на диетични фибри. Разтворимите фибри в семената от чиа образуват стомашен гел, който забавя храносмилането и предотвратява повишаването на кръвната захар след хранене. Фибрите в семената от чиа ви помагат да се чувствате сити, като същевременно произвеждат изпражнения, които стават меки и лесни за отделяне. Д-р Пал предлага добавянето на семена от чиа към извара или кисело мляко, но можете да ги добавите и към смутита, пудинги и овесени ядки за една нощ. Високото съдържание на фибри и многократната употреба на семената от чиа ги правят отлична храна за поддържане на здравето на червата

Печен нахут

Хранителното съдържание на печените нахутчета или холестерин включва 17 грама фибри и протеини на 100 грама от теглото им. Неразтворимите фибри в нахута увеличават обема на изпражненията, което позволява по-бързо движение на чревните отпадъци, за да се предотврати запек. Високото съдържание на протеини в нахута ви помага да се чувствате сити за по-дълги периоди, което ви предпазва от преяждане. Можете да се насладите на печени нахутчета като лека закуска или дори да ги добавите към салати