Само така е правилно да почистите телевизора у дома

Няма нищо по-разсейващо от слой прах или размазан пръстов отпечатък в центъра на телевизора ви, което да ви разсее от любимото ви предаване. Но за съжаление, както повечето домакински предмети, телевизорът също може да натрупа прах и мръсотия. Добрата новина е, че почистването на телевизор без следи е лесен процес, който изисква само най-основните материали: дестилирана вода и мека кърпа, която не драска. Въпреки че може да се изкушите да намокрите кърпа с чешмяна вода или да посегнете към препарат за почистване на екрани, дестилираната вода е най-безопасният и ефективен вариант.

Тя не съдържа примеси, които може да откриете в чешмяната вода, и по-агресивни вещества, като алкохол или амоняк, които се съдържат в някои почистващи препарати за екрани или стъкло.

Разбира се, винаги е добра идея да проверите инструкциите за почистване от производителя на вашия телевизор, преди да започнете да го почиствате. Много от тях ще ви посъветват да не използвате нищо друго освен микрофибърна кърпа или дестилирана вода, въпреки че някои може да разрешат допълнителни методи. Ако не можете да намерите инструкциите, нежното почистване без химикали е най-безопасният ви вариант.

Неправилните почистващи препарати ще съсипят екрана на телевизора ви

Докато по-старите телевизори тип „бокс“ имаха дебели, издръжливи стъклени екрани, днешните модели разполагат с плоски LCD екрани, които са изградени от няколко тънки слоя, което ги прави много по-деликатни. Тези екрани обикновено имат антирефлексни покрития, които намаляват отраженията на екрана, но лесно се повреждат от агресивни вещества като почистващ препарат за стъкло, амоняк или алкохол. Дори следи от минерали, намиращи се във водата от чешмата, могат да причинят ивици или остатъци по екраните. Съвременните телевизори също са чувствителни на натиск и могат лесно да се надраскат. Използването на хартиена кърпа, груб парцал или прекалено силно натискане по време на почистване са големи грешки, които трябва да се избягват при почистване на телевизор и могат да доведат до трайни повреди.

Деликатната повърхност на телевизора може да ви накара да се колебаете дали да го почиствате, но няма нужда да се притеснявате, ако използвате правилните материали. Колко често трябва да почиствате екрана на телевизора си обикновено зависи от нивата на прах в дома ви – и дали малки лепкави пръстчета докосват екрана – но стъпките са почти винаги едни и същи. Започнете, като почистите телевизора от прах с мека микрофибърна кърпа. След това добавете малко дестилирана вода към кърпата и внимателно почистете всички проблемни зони, като пръстови отпечатъци или лепкави петна. Дестилираната вода е преминала през процес на пречистване, който премахва всички минерали, примеси и замърсители, като гарантира, че не съдържа вещества, които могат да надраскат екрана ви или да повредят покритието му.