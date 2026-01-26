Оставката на Румен Радев:

Грипът мина: Варненските ученици се връщат в училище

26 януари 2026, 11:48 часа 206 прочитания 0 коментара
Грипът мина: Варненските ученици се връщат в училище

От утре, 27 януари, учениците във Варненска област се връщат в клас. Това бе решено на заседание на комисията по грип и остри респираторни заболявания в морската столица.

Решението е взето заради спада на заболяемостта. Тя е вече 180 души на 10 000, като предната седмица бе 230, а по-предната, когато бяха обявени противоепидемичните мерки, беше 239.

Всички ограничения се премахват, с изключение на задължителните маски в здравните заведения.

Към момента сред възрастовите групи, най-много болни има сред малките деца.

Област Варна беше първата в страната, в която се въведоха временни противоепидемични мерки заради разпространението на грип и остри респираторни заболявания. Това се случи на 12 януари.

Мерките включватха:

  • преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата
  • недопускане в детските заведения да се смесват групи и провеждане на общи мероприятия
  • преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни
  • преустановяване на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации

Обстановката в останалата част от страната

Грипът настъпва с различна интензивност в отделните части на страната.

Пловдивска област е пред епидемия. Днес здравните власти в Пловдив решават дали града да обяви грипна епидемия. През последените дни заболеваемостта се увеличава. По данни на местното РЗИ тя е 160 на 10 000 души. Най-много болни от грип има сред децата до 14-годишна възраст.

От днес здравните ограничения са премахнати в Добрич.

В област Бургас грипната епидемия продължава, като мерките срещу разпространението на заразата остават в сила до края на месеца.

Сериозна остава заболеваемостта и в областите Габрово, Ямбол, Хасково, Силистра, Перник и София-област.

Десислава Любомирова
