"Как се оперира на жегата": Сигнал, че родилно отделение във Варна е останало без климатик

Климатикът в операционната на Родилното отделение на Окръжна болница – Варна не работи. За това сигнализира Невена Иванова от Фондация "Добротворци".

"Как се извършват операции и как се раждат бебета при температури над 35 градуса? Как е възможно това да се случва през XXI век? Какви са тези условия, в които работят лекари, акушерки и медицински сестри, и в които жени посрещат най-важния момент в живота си?", пита Иванова.

Тя допълва, че ако положението е такова, това е скандално и недопустимо.

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"Обмисляме да изпратим техник, който да ремонтира неработещите климатици, или да организираме дарителска кампания за закупуване на необходимото оборудване за родилните зали и стаите за престой, за да могат майките, новородените и медицинските екипи да бъдат в нормални условия", подчерта тя.

Проблемите в болницата

МБАЛ "Света Анна" се бори със сериозни финансови проблеми. В последните 2 години разходите на Община Варна за здравеопазване са се увеличили многократно, посочиха от местната власт. Въпреки че Община Варна държи само 20% от собствеността на МБАЛ "Света Анна", само през тази година поисканите от лечебното заведение средства са вече 700 000 евро. В същото време няма индикации, че ръководството на болницата се справя с финансовите й проблеми.

"Дълговете само нарастват, а исканията за покриване на текущи разходи стават все по-чести. В тази връзка е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването с искане за спешна среща с министър Ивкова", допълват от Община Варна.

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На 28 май 2026 г. ОбС – Варна взе решение за отпускане на 400 000 евро за МБАЛ "Света Анна – Варна" като целева субсидия за покриване на задължения към външни контрагенти.