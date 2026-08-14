Рокади в ГЕРБ-Варна: Смениха Иван Портних

ГЕРБ сменя областното си ръководство във Варна. Бившият кмет на морския град Иван Портних вече не оглавява местната партийна структура, като на неговия пост застава арх. Стоян Петков – главен архитект на града по време на управлението на Портних. Решението е взето на 7 август и се очаква скоро да бъде официално потвърдено от централата на партията.

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Според информацията арх. Петков ще ръководи областната организация до предстоящите президентски избори, като основната му задача ще бъде да мобилизира и консолидира структури преди тежкия вот, съобщава местният сайт "Будна Варна".

Кой е новият областен лидер?

Арх. Стоян Петков към момента е общински съветник от квотата на ГЕРБ. През последните месеци той се утвърди като едно от публичните лица на опозицията в местния парламент, като често взима отношение по казуси, свързани с градоустройството, инвестициите и строителния сектор в града.

С назначаването му се слага официален край на дългогодишното партийно ръководство на Иван Портних, който управляваше Варна в периода 2013–2023 г., а след това продължи да държи юздите на местната партийна структура.

Скандали с Портних

Смяната на върха във Варна идва на фона на натрупано сериозно напрежение и редица скандали около името на бившия градоначалник. Портних попадна на мушката на европейските магистрати заради проекта за реконструкция на рибарското пристанище в града. Той и трима други лица бяха обвинени във фалшифициране на документи и деклариране на неверни данни с цел усвояване на 3,4 млн. евро европейски средства. Според разследването на мястото на хартия е съществувало „пристанище“, което реално не е отговаряло на изискванията към момента на кандидатстването.

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Наскоро името му бе замесено в казуса с мащабно незаконно строителство в местността „Баба Алино“, като тогава той прехвърли отговорността върху настоящия кмет Благомир Коцев.