Незаконното строителство в "Баба Алино" не спира: Твърдение на "Възраждане"

Незаконни довършителни строителни работи в обекти със забранен достъп, обитаеми къщи въпреки издадени заповеди, работещ незаконен сондаж. Това твърдят че са установили при поредната си проверка в местността „Баба Алино“ край Варна народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и общинският съветник Светослав Йорданов. Те заявиха, че ще подадат нов сигнал до прокуратурата. Проверката им е извършена след нови сигнали от граждани, че въпреки предприетите до момента действия на територията на незаконния комплекс, продължават строителни дейности, а част от обектите се използват.

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Стоянов обяснява, че още с пристигането си виждат работник, който извършва довършителни строително-монтажни работи в една от сградите, въпреки че за нея има издадена заповед за забрана на достъпа още от 1 септември 2025 г. Той беше категоричен, че проверката показва как издадените административни актове остават само на хартия.

„Виждаме, че къщите са обитаеми, има пране, има ток, има вода, а в една от сградите се извършваха довършителни строителни работи. Това е абсолютно недопустимо, при положение че за тези обекти има действаща забрана за достъп“, заяви народният представител.

По думите му част от сградите продължават да се използват ежедневно, а в други строителните работи не са прекратени.

След установяване на нарушенията, представителите на „Възраждане“ незабавно подават сигнал на телефон 112 и уведомяват МВР и Общинска полиция.

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Стоянов предлага достъпът до обектите да се ограничи със сигнални ленти, ограждения или друг начин, така че всяко нарушение да бъде видимо и лесно установимо при проверка. „Докато тези незаконни строежи не бъдат премахнати, до тях не трябва да има никакъв достъп“, категоричен бе той.

Издадените заповеди предвиждат прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, както и забрана за достъп до обектите, но при проверката е установено, че сградите продължават да бъдат електрифицирани, водоснабдени и обитавани.

Стоянов настоя същите действия незабавно да бъдат предприети и за останалите незаконни строежи в района, за които вече има издадени заповеди за премахване.

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„Не е достатъчно да има издадени заповеди. Те трябва да бъдат изпълнени. В противен случай беззаконието продължава пред очите на всички“, подчерта той.

Народният представител отправи призив към кмета на Варна незабавно да предприеме действия по реалното ограничаване на достъпа до всички обекти със забрана за ползване, да бъдат прекъснати електрозахранването и водоснабдяването там, където има издадени заповеди, както и Общинска полиция да осъществява постоянен контрол на терен.