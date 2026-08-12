"Миризмата е толкова силна, че можеш да я вкусиш": Квартали на Варна потънаха в боклук (ВИДЕО)

Жители на Варна са оплакаха от истинска криза с боклука. Във видео в социалната мрежа Facebook Виктор Иванов показва каква е ситуацията в кв. "Максуда" и кв. "Иван Рилски" в района на Зеленчуковата борса - истинска планина от боклук, която "вече надхвърля всякакви граници на нормалното", както казва той на фона на видеокадрите.

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"Когато имаше такъв проблем в София, го даваха по телевизията и бързо поеха контрол, но във Варна не е така. Вижда се улица, около 20 метра, която е затънала в боклук и от двете страни. Миризмата е толкова силна, че можете да я вкусите", каза той.

Реалността за целия квартал и цялата зеленчукова борса е шокираща – разполагат с едва два контейнера за смет.

Ситуацията се потвърждава и от други граждани. Друг жител на Варга споделя: "Днес минах оттам... и малко по-надолу към битака не можем да се разминем две коли... ужас е".

В средата на август, в най-горещите дни на годината, това е сериозна заплаха за здравето на хората.