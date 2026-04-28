Отваряйте си очите! Стартира ремонт на АМ "Хемус"

На 29 април 2026 г. започва ремонт на 2,6 км от магистрала „Хемус“ на територията на област Варна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел „Летище“ (между 418-и и 421-и км). За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.

Внимание, шофьори! Ограничения в аварийната лента на АМ “Хемус“

Проектът

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година. Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане, посочват от АПИ. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

Ремонтът е възложен на дружеството „Пътперфект - Т“ ЕАД, с което АПИ има договор по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за поддържане на магистрала „Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище.

Неудобство

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. В началото на април служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов представи пред журналисти нова интерактивна карта, достъпна на адрес roads.mrrb.bg, която за първи път дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти в България.

Снимки: БГНЕС