Битката за оградата в "Баба Алино" влиза в съда

Административният съд във Варна е образувал дело по жалба на "ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на Регионалната дирекция по горите (РДГ) - Варна, с която е разпоредено премахването на ограда, изградена в горски територии край местността "Баба Алино".

Производството е заведено, след като дружеството е оспорило издадена на 27 май заповед на директора на РДГ - Варна за незабавно спиране на дейностите по ограждане в засегнатите територии до отстраняване на установеното нарушение, както и демонтиране на вече изграденото съоръжение.

Случаят идва на фона на започналото през последните дни премахване на близо километрова ограда около част от спорните имоти в местността "Баба Алино". Именно въпросната заповед послужи като основание РДГ - Варна да започне демонтаж на металните конструкции и виниловите платна, които според институцията са поставени в нарушение на Закона за горите. Още: Какво трябва да се случи с хората, които вече живеят в "Баба Алино"?

От съда съобщават, че наред с жалбата дружеството е подало и искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Ако магистратите уважат това искане, изпълнението на административната мярка може да бъде временно преустановено до окончателното приключване на съдебния спор.

Казусът "Баба Алино"

Казусът е част от по-мащабната проверка на строителството в местността "Баба Алино", където държавните институции извършват контрол върху законността на десетки сгради, инфраструктурни обекти и различни дейности, осъществявани в горски територии.

През последните седмици по случая бяха образувани няколко досъдебни производства, а прокуратурата и редица контролни органи извършват проверки за евентуални нарушения, свързани със строителството, собствеността върху имотите и действията на длъжностни лица. Още: "Станах активен и ме арестуваха": Коцев с разкрития за палежи и с колко се разраства строителството в "Баба Алино"

Очаква се Административният съд - Варна първо да се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, а на по-късен етап и по съществото на спора между инвеститора и горските власти.