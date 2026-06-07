По времето на Портних няма строеж, а рязане на дървета: Бившият главен архитект на Варна за Баба Алино

Бившият главен архитект на Варна Стоян Петков заяви в предаването "На фокус" по Нова телевизия, че по времето на Иван Портних от ГЕРБ в Баба Алино не се е строяло, защото по това време има информация, че са се рязали дървета. "Първият документ, който излезе публично беше един протокол на РДГ от 27 октомври 2023 г., към който момент е регистрирана незаконна резитба. Към онзи момент виждате, че са се рязали дървета, а не са се строили сгради", заяви Петков.

Ето защо според него би следвало в национален ефир да се говори с точни факти, документи и дати на реални събития, но за съжаление през последните десет дена се говорят само общи приказки и хипотези.

Удостоверенията за търпимост

Бившият главен архитект обясни, че с удостоверенията за търпимост не се разрешава строителство. "Това удостоверение констатира разни факти и не позволява някой три години да си строи безконтролно", добави Петков.

Той обясни, че никой не си направил труда да провери колко са реално издадените удостоверения за търпимост за Баба Алино.

"Към настоящия момент ебше едно удостоверение от 7 юли 2023 г. Ще ви кажа защо го споменавам умишлено него. От 28 май Районна прокуратура - Варна излезе с писмено уведомление, че има фалшивицирани удостоверения за търпимост, които не са издадени от районната администрация", обясни Петков.

По думите му от 7 юли той като главен архитект на Варна е отнел правомощията на всички районни архитекти да издават такива удостоверения. "Като новопостъпил служител нашите колеги от Камарата на архитектите ми споделяха, че с тези удостоверения се злоупотребява по някакъв начин. Аз я подписах в рамките на 2 седмици, откакто встъпих в длъжност", добави още Петков.

Той е категоричен, че за пет месеца е имало приблизително 15 удостоверения, но не е издал нито едно за този район. ОЩЕ: Махат ограда в комплекс на Баба Алино: Всеки се хвали, че заслугата е негова