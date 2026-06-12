Стоп на проект за вятърен парк: Решение на РИОСВ отиде в съда

Административен съд – Варна образува частно административно дело №1678/2026 г. по жалба на „ЕЕ Лозенец“ ЕООД срещу Решение №ВА-1/С/2026 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ) за спиране на административното производство по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Производството е свързано с мащабно инвестиционно предложение за изграждане на вятърен парк „Лозенец“ (до 80 вятърни генератора) в община Крушари.

Още: Недоволство край Варна: Секат 238 декара гора заради ветропарк (ВИДЕО)

В жалбата се твърди, че решението на екоинспекцията за спиране на процедурата е изцяло незаконосъобразно и е постановено в нарушение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Още: Без перки в Черно море: Общинският съвет в Бургас прие декларация

Има връзка с друго дело - в административния съд в Добрич

Снимка: Getty Images

От административния съд в морската ни столица съобщават, че производството пред РИОСВ – Варна е спряно заради друго дело - в Административен съд – Добрич, където инвеститорът обжалва отмяната на разрешението за проектиране на вятърния парк от страна на Община Крушари.

С разпореждане съдът остави жалбата без движение за отстраняване на формални технически нередовности.

Още: Туристическият и рибарският сектор се обявиха против перките в Черно море

В нарушение на закона община спира милиардна инвестиция във ВЕИ