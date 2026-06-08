Незаконно е да я махате. Сами я махаме: "Тънкостите" в делото за спорната ограда в "Баба Алино"

Варненският административен съд временно спря производството по делото, образувано по жалба на инвестиционната компания „ВилАпарт Арканум“ ООД. Фирмата се опитва да отмени заповед на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна, която нарежда премахването на ограда в горска територия. След преглед на подадените документи, съдията по делото е констатирал нередовности в жалбата на фирмата. В правен смисъл това означава, че документите не отговарят на формалните изисквания на Административнопроцесуалния кодекс, за да бъде даден ход на делото по същество.

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Съдът е дал срок на инвеститора да коригира тези пропуски. Ако „ВилАпарт Арканум“ ООД не изпълни указанията в срок, жалбата им ще бъде оставена без разглеждане, което на практика би потвърдило заповедта на РДГ за премахване на оградата.

Вчера (7 юли) от фирмата съобщиха, че въпреки че все още няма решение по подадената от тях жалба срещу заповедта за премахване на оградата в местност „Баба Алино“, но те доброволно я премахват - ОЩЕ: Махат ограда в комплекс на Баба Алино: Всеки се хвали, че заслугата е негова

Припомняме, че производството бе заведено, след като дружеството оспори издадена на 27 май заповед на директора на РДГ - Варна за незабавно спиране на дейностите по ограждане в засегнатите територии до отстраняване на установеното нарушение, както и демонтиране на вече изграденото съоръжение.

Случаят идва на фона на започналото през последните дни премахване на близо километрова ограда около част от спорните имоти в местността "Баба Алино". Именно въпросната заповед послужи като основание РДГ - Варна да започне демонтаж на металните конструкции и виниловите платна, които според институцията са поставени в нарушение на Закона за горите.

Казусът "Баба Алино"

Казусът е част от по-мащабната проверка на строителството в местността "Баба Алино", където държавните институции извършват контрол върху законността на десетки сгради, инфраструктурни обекти и различни дейности, осъществявани в горски територии.

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През последните седмици по случая бяха образувани няколко досъдебни производства, а прокуратурата и редица контролни органи извършват проверки за евентуални нарушения, свързани със строителството, собствеността върху имотите и действията на длъжностни лица.