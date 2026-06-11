Пълно разминаване между проект и реалност? МРРБ не вижда престъпление при "Баба Алино" и още 3 местности край Варна

Няма установени административни нарушения или потенциални престъпления при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Варна, част от който е и местност "Баба Алино". Това се казва в писмен отговор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), получен от "Зелено движение" на 9 юни - вследствие на техен сигнал от 15 април. В него се посочваше, че при този ОУП движението е установило разминаване между предварителния проект, който е подложен на екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, и одобрения и публикуван окончателен проект на плана.

В случая с лесопарк “Баба Алино” още в средата на април "Зелено движение" изрично е посочило в сигнала си, че има разминаване между одобрения Подбробен устройствен план (ПУП) на местността и действащия ОУП на общината и има урбанизиране на нови територии.

И сега "Зелено движение" призовава отговорните институции "да си свършат работата и да предприемат необходимите действия за спиране на изпълнението на ОУП на Община Варна в частите, при които незаконосъобразно са извършени промени, като наложат необходимите принудителни административни мерки, а не да изпращат формални отговори".

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Сигналът: потенциални престъпления

Сигналът от април (тогава на власт е служебният кабинет на Андрей Гюров) на "Зелено движение" е изпратен до МРРБ и Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с копие до Министерството на земеделието и храните. Във връзка с анализ ефективността на екологичните оценки в процедурите по приемане на общи устройствени планове, извършван от движението, неговите представители са се натъкнали на факти, "говорещи за административни нарушения или потенциални престъпления при Общия устройствен план на Община Варна".

"При този ОУП установихме разминаване между предварителния проект на ОУП, който е подложен на екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, и одобрения и публикуван окончателен проект на плана. С изменения след произнасяне на компетентния орган по околна среда установяваме включване на нови устройствени зони, предвиждащи застрояване в близост до морския бряг и до природен парк “Златни пясъци”. Тези изменения не само не са били оценявани в процедурата по Екологична оценка, а някои от тях са в противоречие и с условията на Становището по екологична оценка", пише в сигнала до министерствата.

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Дават се и примери:

Местности “Черноморец” и “Ада бахча” при нос Галата

Местност “Прибой”

Местност “Баба Алино”

Илюстрациите са от сигнала на "Зелено движение" - всички посочени илюстрации са от докладите по ЕО и ОС на проект за ОУП на Община Варна от националния регистър по екологични оценки и от одобрения ОУП от страницата на общината.

"За нас тези примери са достатъчни за установяване на сериозно административно нарушение на Закона за опазване на околната среда и представляват първични доказателства за извършване на потенциални престъпления. Обръщаме Вашето внимание на факта, че в случая с лесопарк “Баба Алино” имаме разминаване между одобрения ПУП на местността и действащия ОУП на общината, като допълнително имаме урбанизиране на нови територии. Надяваме се да предприемете необходимите действия за спиране на изпълнението на ОУП на Община Варна в частите, при които незаконосъобразно са извършени промени, съгласно Вашите отговорности", пише в сигнала съпредседателят на ПП "Зелено движение" Тома Белев.

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Отговорът на МРРБ

На 9 юни, вече при правителството на Румен Радев, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова отговаря на сигнала, описвайки законовата процедура в такива случаи.

"В българското законодателство нормативната уредба по опазване на околната среда и по устройството на територията се прилага обвързано, като административните актове по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се издават на най-ранен етап, задължително предхождат и са необходимо условие за издаване на актовете по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за одобряване на устройствените планове. Становищата или решенията по екологична оценка (ЕО) на планове или програми по чл. 84, ал. 1 от ЗООС, решенията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения и решенията за съгласуване на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по чл. 31 от ЗБР за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, се издават в самостоятелни производства по ЗООС, съответно по ЗБР, от компетентните органи по въпросите на околната среда – министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ", пише тя.

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Снимка: БГНЕС

"Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 4 от ЗООС, екологичната оценка на планове завършва със становище или решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1 от ЗООС. Влязло в сила становище или решение е задължително условие за последващото одобряване на плана. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения", посочват още от МРРБ.

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Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, възложителят е длъжен преди окончателното приемане или одобряване на плана/програмата да изпрати до органите по чл. 28 от тази наредба и до отговорните за прилагането на плана/програмата обобщена справка. Обобщената справка включва анализ на съответствието на плана или програмата с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Според разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от наредбата органът по чл. 28 или оправомощено от него длъжностно лице се произнася писмено по справката по ал. 1 в срок 7 дни от представянето ѝ, като я приема или я връща с конкретни указания, и уведомява за това органа по одобряване на плана.

"По отношение на общия устройствен план на община Варна, от страна на Министерството на околната среда и водите е издадено Становище по екологична оценка № 1-1/2011 г. С писмо изх. № 04-00-2150/10.07.2012 г. Министерството на околната среда и водите приема обобщената справка, представена с писмо изх. № РД12007841ВН/04.07.2012 г. на община Варна като възложител на плана, като съответстваща на изискванията на нормативната уредба и констатира, че са отразени условията, мерките и ограниченията в Становище по Екологична оценка № 1-1/2011 г.", отбелязват от МРРБ.

Снимка: БГНЕС

С писмо изх. № 04-00-2769/16.08.2012 г. на МОСВ пък е изразено становище, че предвид липсата на данни в министерството за обжалване на Решение № 306 от 11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което се допуска предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 1-1/2011 г., същото може да се изпълнява.

Впоследствие, въз основа на приключилата процедура по реда на екологичното законодателство, общият устройствен план на община Варна е одобрен със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

"Ако са допуснати нарушения на разпоредбите на ЗООС и ЗБР при издаване на заповедта за одобряване на ОУП на община Варна, съществуват механизми за прилагане на принудителни административни мерки със заповед на компетентните органи при условията и по реда на глава десета от ЗООС и глава седма, раздел I от ЗБР", добавят още от МРРБ.

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