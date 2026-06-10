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Скандалът "Баба Алино": Собственици искат забрана за събаряне на сградите

10 юни 2026, 14:18 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Скандалът "Баба Алино": Собственици искат забрана за събаряне на сградите

Стотици собственици и жители на комплекса Forest Club в местността "Баба Алино" край Варна внесоха петиция с искане да бъдат спрени действията по премахване на жилищните сгради до окончателното изясняване на всички правни обстоятелства по случая.

Подписката е публикувана онлайн и е подкрепена от хора, които твърдят, че са придобили имотите си добросъвестно, въз основа на нотариални актове и официални документи. От Корпорация КУБ, инвеститор в проекта, заявиха, че подкрепят исканията на собствениците и призовават институциите към "справедливо, законосъобразно и отговорно разрешаване на ситуацията".

В петицията се настоява за преустановяване на всички действия по събаряне до приключване на проверките и съдебните процедури, защита на правата на добросъвестните приобретатели, намиране на законово решение за запазване на жилищата и гаранции, че гражданите няма да понесат последствията от евентуални административни или институционални нарушения, за които не носят отговорност. Още: И водата е незаконна: Нелегални сондажи в “Баба Алино“

Според организаторите на подписката сред засегнатите има както български граждани, така и граждани на други държави от Европейския съюз и трети страни, които са инвестирали лични средства в закупуването на имоти в комплекса. Част от тях са финансирали покупките си чрез банкови кредити и ипотечно финансиране.

Скандалът

Казусът около Forest Club придоби национална известност през последните седмици, след като държавни институции започнаха проверки за законността на строителството в местността "Баба Алино". Регионалното министерство, ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършват проверки по случая, а спорът постави въпроси както за статута на терените, така и за издаваните през годините строителни документи.

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От Корпорация КУБ твърдят, че имотите са придобити законно в периода 2022-2024 г. и че парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата, нито попадат в защитена зона. Компанията посочва, че оказва пълно съдействие на всички проверки и предоставя цялата налична документация на компетентните органи.

Междувременно представители на държавата и експерти поставят под съмнение законосъобразността на част от строителството в района. Според анализи по темата около проекта се водят проверки за издадени разрешителни, статута на земите и начина, по който са реализирани отделни обекти в комплекса. Още: Абровски за "Баба Алино": Ако потърпевшите ме бяха наели като адвокат, нямаше да им дам да си купят тези имоти

От КУБ предупреждават, че евентуални крайни мерки преди приключване на всички административни и съдебни процедури могат да доведат до сериозни социални и финансови последици за стотици семейства. Компанията заявява, че е формирала екип от независими експерти, които да оказват съдействие и правна помощ на собствениците на имоти.

Жителите на Forest Club настояват институциите да намерят решение, което едновременно да гарантира спазването на закона и да защити хората, закупили имоти в комплекса, без да имат участие в евентуални нарушения при устройствените или строителните процедури.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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