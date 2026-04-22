Над 15 000 евро глоба за "Кроношпан" заради мръсния въздух във Велико Търново

Глоба от над 15 000 евро за завода за преработка на дървесина на "Кроношпан България" за замърсяване на въздуха. Такава санкция наложи Екологичната инспекция във Велико Търново.

През миналия месец са подадени 299 сигнала в Регионалната екологична инспекция във Велико Търново за замърсяване на въздуха от завода, в който работи единствено линията за МДФ.

Нарушения на 3 дати

Гражданите сигнализират за остра, задушлива миризма на лепило и дървесина, за обгазяване, задимяване, за синкава мъгла и силно запрашаване на въздуха, както и за дървени стърготини по колите.

Екологичните инспектори са направили 13 обхода и са констатирали нарушения на 3 дати. За първите две са издадени актове за 15 338 евро, предстои издаването и на третия, съобщиха от РИОСВ.

На този фон вчера във Велико Търново се е провела среща при закрити врата със заместник-земеделския министър от служебното правителство Николай Василев и представители на дървопреработващия бизнес от цялата страна. Официална информация за обсъжданите въпроси няма, предаде БНР.

Според източници от срещата обаче е обсъждана възможността за възобновяване работата на спряната в началото на тази година линия за ПДЧ в "Кроношпан". Тогата тя беше запечатана заради сериозни нарушения на комплексното разрешително за работа на завода.

Сагата продължава

Сагата "Кроношпан" във Велико Търново продължава на фона на възобновената дейност на завода за преработка на дървесина.

След като дружеството пусна линията за производство на плочи от дървесни влакна, служебният областен управител на Велико Търново Валентин Михайлов изиска от Регионалната здравна инспекция информация има ли риск за човешкото здраве.

Регионалната екологична инспекция направи няколко проверки и съобщи, че ще състави акт на дружеството. От компанията заявиха, че атаката срещу тях е от политически кръгове заради бизнес интереси.

Линията за ПДЧ продължава да е запечатана.

Така стана ясно, че РИОСВ – Велико Търново отново ще състави акт на "Кроношпан България" за установеното административно нарушение, свързано с неспазване на условие в комплексното разрешително.

Дружеството излезе със съобщение, в се посочва, че в последната половин година срещу компанията се води "целенасочена кампания, която надхвърля рамките на стандартен институционален контрол. Налице е съвпадение между икономически интереси и политически позиции, което поставя под съмнение реалните мотиви зад публичния и административен натиск“. От "Кроношпан" обаче не посочват имена.