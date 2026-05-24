Става ли водата във Велико Търново за пиене след наводнението? РЗИ с информация

Питейната вода във Велико Търново и останалите селища, които бяха засегнати от наводнението, отговаря на здравните изисквания по химични и микробиологични за ешерихия коли и коли форми показатели. Това докладваха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на областния управител Марин Богомилов, предава БТА.

Мониторингът продължава

По данни на РЗИ във връзка с проведения на 23 май мониторинг върху качеството на питейната вода от утвърдени пунктове в градовете Велико Търново и Дебелец и показателят "мътност" е приемлив за потребителя. В норма са и химическите показатели за остатъчен хлор, амониев йон, електропроводимост и pH на водата. Чрез вземането на проби и анализите на питейните води, се осъществява контрол за предотвратяване разпространението на заразни болести, се отбелязва в становището на РЗИ, която продължава да извършва учестен мониторинг върху качествата на питейната вода в региона.