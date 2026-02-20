ВАС потвърди спирането на "Кроношпан"

Върховният административен съд потвърди заповедта за спиране на производствената линия на ПДЧ на "Кроношпан".

ВАС отмени решението на Административния съд в Бургас, с което заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за спиране на производствената линия за ПДЧ на "Кроношпан България" бе определена като неоснователна. От ВАС посочват, че не намират достатъчно мотиви да потвърдят решението на магистратите от Бургас.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

От съда уточняват, че делото е образувано по частна жалба от директора на РИОСВ – Велико Търново.

Мотивите на съда

"Предварително изпълнение на заповедта, с която се налага ПАМ е обществено обосновано, задължително и наложително с оглед целта, за която се предвижда и то по силата на закона. По изложените съображения, поддържаните доводи в частен интерес за значителни или трудно поправими вреди от предварителното изпълнение на ПАМ, спираща дейността на дружеството, въпреки констатираните нарушения във връзка с опазване на околната среда, са необосновани. Вредите които се твърди, че ще настъпят като значителни или трудно поправими, са несъизмерими с обществената цел във връзка с опазването на околната среда, още повече, че по делото са приложени доказателства и за други нарушения на изискванията, на условие 9.4.1.", гласи позицията на съда.

"В случая констатираното нарушение е в пряка връзка именно с основната дейност и задължение на дружеството, което обуславя извода, че предварителното изпълнение на наложената ПАМ не е в повече от необходимото за целта и е в рамките на принципа за съразмерност по чл. 6 АПК, гласи част от определението на върховните съдии", пише в мотивите на съда.

"Заводът остава пломбиран. Хората във Велико Търново ще дишат чист въздух. Решението е окончателно", заяви депутатът проф. Костадин Ангелов.

Позицията на "Кроношпан"

Припомняме, че "Кроношпан" оспори предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ за прилагането на принудителна административна мярка "спиране на производствената дейност на Линия за производство на плочи от дървесни частици/ПДЧ/, включваща една сушилня, едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45МW и едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3MW".

В началото на месеца от компанията обявиха, че имат доказателство, че те не са виновни за мръсния въздух, защото въпреки спряната им производствена линия, проблемът остава.

Тогава беше регистриан сигнал за превишаване на допустимите норми на фини прахови частици във Велико Търново, подаден от "Кроношпан България".

От завода уточниха, че нарушенията в качеството на въздуха са констатирани, след като те са спрели линията за производство на плоскости от дървени частици.

"В края на януари автоматичната измервателна станция, разположена в кв. "Чолаковци", отчита превишаване на средноденонощните норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на 30.01.2026 г., въпреки че производствената линия за ПДЧ в завод "Кроношпан" е спряна, а производството на МДФ не функционира от началото на януари. Данните показват, че повишените концентрации се регистрират в период без активна основна производствена дейност", категорични бяха от компанията.