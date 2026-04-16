Велико Търново иска конституционно признание на града като историческа столица

16 април 2026, 11:50 часа 261 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Велико Търново настоява за конституционно признание на града като историческа столица.

Това обяви кмета инж. Даниел Панов в приветствието си по време на тържественото честване на Деня на българската конституция в старопрестолния град.

Събитието в музея "Възраждане и Учредително събрание", където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция, е част и от отбелязването на 35 г. от създаването на Конституционния съд на България.

Настояване за нов статут

Велико Търново вече има държавническото признание за историческа столица.

През 2019 г., в навечерието на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция Велико Търново официално получи държавническото признание за историческа и духовна столица на България.

Председателят на тогавашното 44-о Народно събрание Цвета Караянчева връчи на кмета на старопрестолния град Даниел Панов решението, с което Парламентът одобри предложението на инициативния комитет от 14 видни общественици.

Панов определи като кауза Велико Търново да получи и конституционно признание като историческа и духовна столица на България. По думите му обществото може да се обедини около тази кауза. Той поздрави юристите, представителите на институциите и всички граждани по случай празника, като пожела здраве и силна българска държава, съхранила свободния дух и достойнството на народа.

Във Велико Търново България се утвърждава като демократична и правова държава

Днес Панов отправи послание за повече държавност, приемственост и обединение около националните каузи.

"Търновската конституция е достижение на целия български народ, с което трябва да се гордеем. В историята остават хората, които умеят да обединяват, да съграждат, а нашите деца заслужават да живеят в стабилна и силна държава", каза още той, цитиран от БТА.

Панов подчерта символиката на старата столица като място, в което са положени основите на възстановената българска държава. По думите му именно във Велико Търново България се утвърждава като демократична и правова държава чрез приемането на първия основен закон – Търновската конституция.

Кметът благодари на Конституционния съд за избора годишнината от създаването на институцията да бъде отбелязана именно във Велико Търново. Според него това е признание както за историческата роля на града, така и за усилията той да бъде утвърждаван като духовен и национален център на българското.

Панов обаче отправи и критики към обществената среда през последните месеци. Той заяви, че вместо решения често се наблюдават „зрелища“, които създават напрежение и разделение. По думите му местната власт очаква повече стабилност и работещи институции, тъй като общините са изправени пред сериозни предизвикателства.

"Животът продължава. Нужно ни е доверие в държавата и в способността ѝ да се грижи за всеки български гражданин", подчерта Панов. Той добави, че това може да бъде постигнато не чрез противопоставяне, а чрез приемственост, традиции и обединение около важните за страната цели.

Като символ на това единство кметът посочи надписа "Съединението прави силата", който се намира в читалище "Надежда" във Велико Търново и по-късно е поставен върху сградата на Народното събрание в София.

Десислава Любомирова
