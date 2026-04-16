15-о издание на София Филм Фест във Велико Търново – традицията продължава!

Екипът на София Филм Фест и Община Велико Търново канят жителите и гостите на старопрестолния град на 15-о издание "СФФ Велико Търново". Стремежът на организаторите е да поддържат установената традиция за среща със световното филмово изкуство на максимално широка аудитория в цялата страна и да изграждат вкус към стойностно кино с отбрани филми за КИНОмани.

15-ият "СФФ Велико Търново" е част от проекта на Арт Фест "СФФ на път 2026", реализиран съвместно с Община Велико Търново и с подкрепата на ИА Национален филмов център и паневропейската вериrа киносалони Europa Cinemas. Традиционно прожекциите са предвидени в рамките на три дни – 8, 9 и 10 май (петък, събота и неделя). ФИЛМИТЕ са осем, а входът е СВОБОДЕН.

Кои са филмите на "СФФ Велико Търново"

Началото е в петък, 8 май в 18:00 часа с най-новия игрален филм на иранския режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар".

В петъчната вечер – 8 май от 20:00 часа ще имате среща с най-новия филм на германския режисьор Кристиан Пецолд "Отражения № 3". Световната премиера на тази творба бе в паралелната програма на Кан 2025 – "Петнайсетдневката на режисьорите". В новия филм на Пецолд отново участва неговата "муза" – изящната и талантлива актриса Паула Беер. Вдъхновение за заглавието на тази изпълнена с напрежение и недоизказани мисли история е композицията на Морис Равел "Отражения № 3: Лодка в океана", а действието проследява оцеляването на главната героиня Лаура. Тя преживява автомобилна катастрофа и заживява в странна хармония с необичайното семейство на нейната неволна спасителка в провинцията.

Продължаваме на 9 май (събота) в 17:00 часа с представяне на късометражния филм "Урок", създаден от участниците в първото издание на проекта КиноКлас Балкан – Велико Търново.

С огромно удоволствие от постигнатото ще бъдат споделени подробности от работния процес на този проект, ръководен от неговата създателка, режисьорката Надежда Косева и реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура". През март месец участниците в проекта са присъствали на теоретични онлайн лекции и са се срещнали с майстори от различните департаменти на кинопроизводството. През април, с подкрепата на млади кинотворци, децата от класа са реализирали своя първи късометражен филм "Урок". Ето и кои са участниците в този проект: Ана Христова, Азер Гушев, Боян Иванов, Вяра Атанасова, Деян Димитров, Десислава Ангелова, Ивайла Калушкова, Йоана Бенова, Калояна Цонева, Леа Емилова, Магдалена Брайнова, Моника Пенчева, Никола Тодоров, Петя Недева, Полина Тодорова, Преслава Драгомирова, Татианна Русева, Хана Димова, Хилендара Хилендарска.

Преподаватели бяха сценаристът Симеон Венциславов, операторите Кирил Проданов и Лъчезар Христов, художничката-сценограф Ивелина Минева, актрисата Мартина Апостолова, звукорежисьорите Момчил Божков и Дамян Дичев, монтажистката Теодора Митева, сценаристката и режисьорка Габриела Димитрова, режисьорката Надежда Косева. Учениците участват активно в целия креативен и снимачен процес, като се включват в създаването на сценария, в кастинга, огледа на локации и измислянето на разкадровката.

Вторият фестивален ден 9 май (събота) предлага на вниманието на почитателите на българското документално кино и българската история среща с най-новия филм на режисьора Димитър Коцев-Шошо. В 18:30 часа започва прожекцията на "Последните концлагеристи от "Белене", чиято премиера беше в програмата на 30-ия СФФ през месец март. Този филм е разказ за хора като всички нас – учители, инженери, шофьори, пощальони, лекари, студенти… Това са последните концлагеристи от "Белене", въдворени в лагера по време на насилствената асимилация на българските граждани от турски произход (1984 – 1989). Документалният разказ е посветен на тяхната тиха, но твърда съпротива, на устояването на терора, на който са подложени те и техните семейства, само защото са отказали да се разделят с рождените си имена.

Режисьорът Димитър Коцев-Шошо ще бъде специален гост на "София Филм Фест във Велико Търново" и лично ще представи филма си, а след прожекцията ще очаква въпросите и впечатленията на публиката.

Финалът на втория фестивален ден събота, 9 май, е с най-новия филм на легендарния унгарски режисьор Дьорд Палфи – "Кокошка", чиято прожекция ще започне в 20:00 часа. Това е зашеметяваща история, посветена на една неустрашима кокошка, която напуска мизерния живот в индустриална ферма и търси безопасно място, където да отгледа пиленцата си. По време на своето пътешествие тя се сблъсква с омразата и жестокостта на човешкия свят. Кацайки в едно невзрачно ресторантче в гръцко крайбрежно селце, смелата героиня е заловена от възрастния му собственик, който живее под гнета на опасния приятел на дъщеря си. Кокошката става свидетел на кражби и измами, но се ориентира еднакво добре както в птичата, така и в човешката йерархия.

Началото на неделния филмов ден 10 май е посветено по традиция на най-младите киномани и почитателите на анимационното кино. Предложението на организаторите е за среща с рисуваните герои на норвежката режисьорка Кайса Нес в нейния филм "Титина". Тази история разказва за едно легендарно куче и неговия стопанин Умберто Нобиле, инженер на дирижабли от ХХ век. Копродукцията между Норвегия и Белгия е вдъхновена от реални събития от преди век – прочутият изследовател Роалд Амундсен се свързва с Нобиле и му поръчва дирижабъл, с който има амбицията да покори Северния полюс. Италианският любител на приключения взима със себе си Титина и се присъединява към експедицията, запътила се към едно от най-интригуващите, неизследвани кътчета на Земята. Походът е успешен, а тази авантюра е пресъздадена през погледа на знаменитото куче Титина. Филмът е озвучен на български език и е изключително подходящ за деца и техните родители! Прожекцията започва в 16:00 часа.

Прожекциите продължават на 10 май (неделя) в 18:00 часа с новия документален филм на френския режисьор Венсан Мюние "Магията на гората". Като се потапя дълбоко в природното царство, където бродят рисове, мечки, елени, сови, глухари и други горски същества, Мюние се стреми да отдаде почит на визуалното великолепие на света, който обитаваме, и да улови поетичните звуци на гората. "Магията на гората" е отглас от знанията за природата, предадени от бащата на Мюние на самия него, а впоследствие и на неговия син. Това се превръща в искрена проява на любовта на Мюние към баща му, преплитаща семейните връзки с дивата красота на природата.

Завършваме неделния филмов ден 10 май и програмата на 15-ия СФФ във ВЕЛИКО ТЪРНОВО с прожекция от 20:00 часа на най-новия филм на легендарния германски режисьор Фатих Акин "Остров Амрум", вдъхновен от спомените на неговия съсценарист - актьорът, режисьор и писател Харк Бом, дългогодишен сътрудник на Райнер Вернер Фасбиндер. Бом прекарва детството си в малко селце на остров Амрум в Северно море, а действието във филма се развива в последните седмици на Втората световна война. След раждането на малката му сестра, 12-годишният Нанинг изпада в безизходица и трябва да намери начин да изхранва себе си, бебето и майка им, изпаднала в дълбока депресия след смъртта на нейния идол Адолф Хитлер. Момчето няма как да се чувства виновно за нацисткото минало на родителите си, но не може да избяга от реалността, която наследява и неизбежните въпроси, които поставя времето.