Виц за ценители: Тихо, аз съм лекар!

Днешният виц за ценители е насочен с леко намигване към всички специалисти, които имат прекалено голямо самочувствие и понякога действат без да имат цялата информация в детайли. Бъдете скромни, уважавайте другите и се смейте от сърце. Пожелаваме ви приятен октомври и приятно четене!

Вицове за Иванчо В лекарския кабинет влиза мъж. Преди да обели и дума лекарят казва рязко: - Събличайте се! - Ама защо? - Аз съм лекар, аз най-добре знам! Мъжът се съблича. Лекарят: - И от какво се оплаквате? Голият: - От нищо... Едни нови шкафове трябва да ви доставя в кабинета...

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