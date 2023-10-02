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Виц за ценители: Тихо, аз съм лекар!

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Виц за ценители: Тихо, аз съм лекар!
Снимка: iStock

Днешният виц за ценители е насочен с леко намигване към всички специалисти, които имат прекалено голямо самочувствие и понякога действат без да имат цялата информация в детайли. Бъдете скромни, уважавайте другите и се смейте от сърце. Пожелаваме ви приятен октомври и приятно четене!

Вицове за Иванчо

В лекарския кабинет влиза мъж. Преди да обели и дума лекарят казва рязко:

- Събличайте се!

- Ама защо?

- Аз съм лекар, аз най-добре знам!

Мъжът се съблича. Лекарят:

- И от какво се оплаквате?

Голият:

- От нищо... Едни нови шкафове трябва да ви доставя в кабинета...

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