Виц за ценители: Тихо, аз съм лекар!
В лекарския кабинет влиза мъж. Преди да обели и дума лекарят казва рязко:
- Събличайте се!
- Ама защо?
- Аз съм лекар, аз най-добре знам!
Мъжът се съблича. Лекарят:
- И от какво се оплаквате?
Голият:
- От нищо... Едни нови шкафове трябва да ви доставя в кабинета...
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Редактор:
Иван Иванов
Етикети: вицове