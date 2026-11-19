Предложения за промяна в 3 данъчни закона между първо и второ четене внесоха в Народното събрание от "Продължаваме Промяната".

Промените имат за цел облекчаване на данъчната тежест за бизнеса и премахване на допълнителни тежести за гражданите.

Първото предложение касае Закона за акцизите и данъчните складове, където се предлага забраната за ракия от малки казани в обекти, свързани със стопанска дейност, да обхваща само продажбата, като от нея отпаднат „държането“ и „предлагането“.

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Според ПП по този начин ще се премахне абсурдното положение например на сватба в ресторант да не може да се донесе домашна ракия за гостите.

Промяна се предвижда и в Закона за данъка върху добавената стойност, където предложението е прагът за задължителна регистрация по ДДС да се повиши на допустимите от ЕК 85 000 евро годишен оборот още от 1 януари 2027 г.

В момента в проекта на правителството се предвижда през 2027 г. прагът да се повиши от сегашните 51 130 евро (100 000 лв.) на 60 000 евро, през 2028 г. той да стане 70 000 евро, а през 2029 г. – 75 000 евро.

Източник: БГНЕС

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предлагат 3 промени. Първата е да отпадне данъкът от 7% върху ваучерите за храна. Втората е „данък уикенд“ върху разходите за лично ползване на фирмени активи да остане 3% вместо предвиденото увеличение на 7%. Същевременно ПП подкрепят 10-годишният срок за пренасяне на данъчни загуби, но предлагат фирмите да могат да ги приспадат до 100% от данъчната си печалба за годината, както е до момента, вместо до предвидените 70%.

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